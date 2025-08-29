İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, bir kafede yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kaçan şüpheli, Edirne'de düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

Trajik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

27 Ağustos günü, saat 21.00 sularında Güngören Mahallesi'ndeki bir kafede meydana gelen olayda, Tuncay Meriç başından vurularak ağır yaralandı. Saldırganın hiçbir uyarı ya da tartışma olmaksızın, ani bir şekilde Meriç'e ateş açtığı belirtildi. Kafede bulunan görgü tanıklarından Bekir Kaya, olayın bir anda gerçekleştiğini ve hiç diyalog yaşanmadığını ifade etti. Kaya, "Maç özeti izliyorduk. Bir anda genç bir çocuk silahını doğrultarak ateş etti. Herkes panik içinde kaçışmaya başladı, ben de yere yattım" şeklinde konuştu. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kafeye girerek doğrudan Tuncay Meriç'e yöneldiği ve belinden çıkardığı silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Olay yerindeki ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, başından vurulan Tuncay Meriç'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılan Meriç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybettiği belirlenen Meriç'in naaşı, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Şüpheli Edirne'de yakalandı

Olayın faali olarak belirlenen E.H.'yi yakalamak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli E.H., Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saklanırken kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, cinayetle ilgili sorgulanmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi. Olayın arkasındaki nedenler ve şüphelinin cinayeti ne amaçla işlediği, emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma ile aydınlatılacak.