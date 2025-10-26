Olay, Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde gerçekleşti. S.T. yönetimindeki otomobil, yol kenarına park etmek isterken U.M.’nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden bisiklet sürücüsü devrildi ve başından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsü alkollü çıktı

Hastanede yapılan alkol testinde U.M.’nin 0,74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, U.M. daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza almış ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Bu kez bisiklet kullanırken alkollü olduğu belirlenen U.M.’ye 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi.

Otomobil sürücüsünden kameraya tepki

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.T., olay yerinde görüntü almak isteyen muhabire tepki gösterdi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.