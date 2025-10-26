Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam saatlerinde yaşanan olay, endişeye yol açtı. Kurumda akşam yemeğini tüketen altı mahkumun, kısa süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri göstermesi üzerine durum derhal yetkililere bildirildi. Söz konusu belirtiler, gıda zehirlenmesi şüphesi doğurdu. Olayın ardından cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, sağlık durumlarının daha detaylı incelenmesi ve tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla hastaneye sevk edilme kararı alındı.

Acil sevk ve yetkililerden açıklama

Hayati tehlike riskine karşı hızla hareket eden cezaevi yönetimi, durumu Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve ilgili güvenlik birimlerine iletti. Jandarma gözetiminde tahsis edilen ambulanslarla, rahatsızlanan altı mahkum Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede hemen tedavi altına alınan mahkumların sağlık durumları hakkında Amasya Valisi Önder Bakan’dan kamuoyuna bilgilendirme geldi. Vali Bakan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan mahkumlardan dördünün yapılan tedavilerin ardından kısa sürede taburcu edildiğini açıkladı. Geriye kalan iki mahkumun ise tedavisinin hastanede sürdüğünü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını sözlerine ekledi. Bu açıklama, cezaevi içerisindeki diğer hükümlü ve mahkumların yakınlarının yüreğine su serpti.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Yaşanan bu üzücü gıda zehirlenmesi vakası üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Zehirlenmeye neyin sebep olduğu, akşam yemeğinde servis edilen gıdaların hijyen ve saklama koşullarının uygun olup olmadığı gibi kritik soruların yanıtları aranıyor. Cezaevi mutfağında incelemeler yapılırken, şüpheli yemek numuneleri laboratuvar testleri için ilgili birimlere gönderildi. Soruşturmanın, olayın nedeni ve varsa sorumlularını açığa çıkarmak üzere titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için cezaevi yemekhanesi ve tedarik süreçleriyle ilgili ek önlemlerin alınacağını bildirdi. Olayın detayları ve kesin nedeni, adli tahkikatın tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.