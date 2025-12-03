Son Mühür/ Merve Turan - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), kuruluşunun 30. yılını 29 Kasım 2025’te Swissotel Büyük Efes İzmir’de düzenlenen özel bir balo ile kutladı. İki yüzden fazla davetlinin burs fonuna bağış yaparak katılım sağladığı gece, eğitime destek veren isimleri bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Batıgün Sarıkaya üstlendi.

Zuhal Olcay’dan unutulmaz performans

Sanatın ve umudun buluştuğu gecede sahne alan Zuhal Olcay, güçlü yorumu ve sahne performansıyla davetlilere özel anlar yaşattı. Konukların yoğun ilgi gösterdiği konser, balonun en etkileyici anları arasında yer aldı.

“En değerli yatırım eğitim”

Gecede konuşan EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şensöz, vakfın 30 yılda ulaştığı kurumsal gücün büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Şensöz, eğitimin ülkeye yapılabilecek en değerli yatırım olduğunu belirterek, çağdaş ve nitelikli eğitim alan her gencin Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşıyacağına dikkat çekti.

Emek verenlere özel ödüller

Vakfın kuruluşundan bu yana verdiği katkılar dolayısıyla EÇEV Kurucu Üyesi Alaattin Yüksel’e “Kurucu Üye Onur Ödülü” takdim edildi. Bağışlarıyla en çok çocuğa ulaşılmasına katkı sunan Sun Tekstil’e ise özel teşekkür plaketi verildi. Eğitimde fırsat eşitliği vizyonuna desteklerinden ötürü İzmir Özel Türk Koleji, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Özel İzmir SEV Kurumları ve Ekin Koleji de teşekkür plaketleriyle onurlandırıldı.

Eski bursiyerden anlamlı konuşma

EÇEV’in eski bursiyeri ve iki dönemdir Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünal Arıgümüş, gecede tüm EÇEV’li gençler adına söz aldı. Arıgümüş, vakfın çocuklar ve gençler üzerindeki dönüştürücü etkisini kendi deneyimleri üzerinden aktardı.

Umut dolu bir geceyle tamamlandı

EÇEV’in 30. yıl balosu, eğitime destek veren paydaşların buluştuğu, yeni başlangıçlara ilham veren özel bir gece olarak sona erdi. Vakıf, 30 yıldır olduğu gibi çocukların ve gençlerin temel haklarını gözeten, fırsat eşitliğini merkeze alan çalışmalarını sürdürme kararlılığını yineledi.