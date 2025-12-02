Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, iktidara yakınlığıyla bilinen Bayraklı Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Vedat Altıok’un, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Düdü: Bayraklı'da yürütülen soruşturmaların güvenilirliği ortadan kalkmıştır

Bayraklı ilçesinde valilik kararnamelerinin bile uygulanmadığını kaydeden ve öğretmenlerin sendika değişikliğine zorlandığının altını çizen Eğitim İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, “Bayraklı Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Vedat Altıok bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak görevlendirildi. Görevlendirme sonucu ilçede 6 asil şube müdürü olmasına rağmen en kritik görevler bu ilçe başkanına verildi. Soruşturmadan, atamadan ve ölçme değerlendirmeden sorumlu hale getirilen Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Vedat Altıok bu mevkiini kullanarak son dönemde eğitim emekçileri üzerinde sendika çalışma arkadaşları ile birlikte baskı oluşturmaktadır. Bazı soruşturma görevlendirme ya da kararnameler Eğitim Bir Sen'e üye olmak şartı ile kişinin talebine göre uygulanmakta olduğu tarafımıza iletilmektedir.

Eğitim emekçileri sendika değiştirmeye zorlanmaktadır. Bu yetki yetmemiş olsa gerek ki geçen hafta 10 günlük izne ayrılan Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Büdün vekaletini ilçede 6 asil Şube Müdürü olmasına rağmen yine görevlendirme çalışan Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Vedat Altıok'a bırakmıştır. İlçe milli eğitim müdürlerinin görevin tarafsızlığı gereği ve işveren kısmında olmalarından dolayı sendika üyesi dahi olmaları mümkün değilken Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı günlerdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır. Atamadan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı Ömer Ulupınar'a durumu ilettiğimizde Vedat Altıok'un EBS ilçe başkanı olduğundan bilgisi olmadığını bize iletmiştir. Halbuki bunun bilinmemesi mümkün değildir. Bilmediğini farz etsek bile tarafımızca bu bilgi kendisiyle paylaşılmasına rağmen vekalet görevi üzerinden alınmamıştır.

Sendika ilçe başkanı sıfatı taşıyan birinin önce görevlendirme şube müdürü, sonra da ilçe millî eğitim müdürü olarak görevlendirilmesi önce liyakat ilkesini sorgulatmış ardından ona soruşturma ve atama birimi görev alanının sorumluluğunun verilmesi belli bir sendikaya üye olmadıkları için memurların uykularını kaçırmış, adalet duygularını yerle bir etmiştir. Bayraklı'da yürütülen soruşturmaların güvenilirliği ortadan kalkmıştır. Bu durum, soruşturmaların tarafsızlığını açıkça tartışmalı hale getirmiştir. O şube müdürünün sendikasına üye olmak adaletin terazisini kendi tarafına bastırmak olarak gösterilmeye de başlanmıştır. Yürütülen ve sonuçlanan soruşturmalar bu Eğitim Bir Sen İlçe Başkanının göreve başlama tarih itibarıyla vicdanen tartışmalıdır. Bayraklı'da valilik kararnameleri bile uygulanamamaktadır.” diye konuştu.

“Hukukun ihlal edilmesi, toplum düzenini temelden sarsan en büyük tehlikelerden biridir”

Son olarak, hukukun ihlal edilmesinin toplum düzenini temelden sarsan en büyük tehlikelerden biri olduğunun altını çizen Barış Düdü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hukukun ihlal edilmesi, toplum düzenini temelden sarsan en büyük tehlikelerden biridir. Çünkü adalet duygusunun zedelendiği bir yerde güven, huzur ve barış kalmaz. Özellikle kamu kurumlarında hukuk ve adalet algısı çok önemlidir. Kamu kurumlarında adalet, hukuk, soruşturmaların gizliliği ve tarafsızlığı konusunda da ciddi kaygılar bulunmaktadır.

Devletin kurumlarını kendi çiftliği gören bu anlayışın temel derdi öğretmen ve memurları baskı altında tutarak sindirmeye çalışmaktır. Bu anlayışa Eğitim İş olarak yıllardır geçit vermedik yine vermeyeceğiz. Haddini de, hukukunu da bilmeyen her zaman Eğitim İş 'in mücadeleci ruhunu ensesinde hissedecektir. Eğitim Bir Sen Bayraklı İlçe Başkanı Vedat Altıok'a buradan sesleniyoruz, sendikal mücadeleyi bu kadar kirletmeyin, ya müdür olun ya da sendika başkanı. İzmir valisini göreve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi beyi de bu görevlendirmeyi sonlandırmaya çağırıyoruz.”