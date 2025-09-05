Son Mühür/Sercan Engerek- Millî Eğitim Bakanlığında norm fazlası gerekçesiyle yapılan re’sen atamalar öğretmenlerin tepkisine yol açtı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde norm fazlası re’sen atamalar ve alan dışı görevlendirmelerin durdurulması talebiyle basın açıklaması düzenledi. Laik, bilimsel, demokratik eğitim talep eden Eğitim-İş üyeleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasını istedi.

İzmir Eğitim-İş Yedi Numaralı Şube Başkanı Mustafa Gök tarafından okunan basın açıklamasında norm güncellemelerinin yapılmadığı, mevzuata aykırı şekilde “ilçe grubu” uygulamasına gidildiği ve öğretmenlerin yüzlerce kilometre uzağa gönderildiği belirtildi.

“Norm güncellemesi yapılmadı, ders saatleri azaltıldı”

Gök, Talim Terbiye Kurulunun daralttığı alanlar ve okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılan seçmeli dersler nedeniyle birçok branşta ders saatlerinin azaltıldığını ifade etti.

İzmir’de de çok sayıda öğretmenin resen atandığını belirten Gök, “İlimizde de re'sen atamalar kapsamında birçok arkadaşımız mağdur edilmiştir. Örneğin Foça’da çalışan bir arkadaşımız Kiraz’a resen atanmış olup iki ilçenin arası 208 kilometre ve araçla üç saatten daha fazla sürmektedir. Yine Foça ilçesinden neredeyse tamamı asker eşi olan öğretmenlerimiz Kınık, Aliağa gibi ilçelere resen atanmış, bu ilçeler arası mesafe de günlük gidiş geliş yapılamayacak kadar uzaktır” dedi.

2025 yılı ağustos ayında gerçekleştirilen norm fazlası atamalarda mevzuatta yeri olmayan “ilçe grubu” uygulamasına gidildiğini kaydeden Gök, “Birbirinden uzak ve ulaşımı imkânsız ilçeler aynı grup içine alınarak öğretmenlerimiz yüzlerce kilometrelik mesafelere zorunlu olarak gönderilmiştir. Bu hukuki zeminden yoksun uygulama sonucunda aile bütünlükleri zedelenmiş, ciddi mağduriyetler doğmuştur. İşte AKP’nin ‘Aile Yılı.’ Sözde aileyi kutsuyorlar, gerçekte aileleri parçalıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hukuka aykırı uygulamalar yapıldı”

İzmir Eğitim-İş Yedi Numaralı Şube Başkanı Mustafa Gök, Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) açık hükümlerine rağmen öğretmenlere il içinde tercih hakkı verilmeden re’sen atama yapıldığına dikkat çekti.

Gök, açıklamasında işlemlerin ÖMK’nın 6. maddesine aykırı olarak gerçekleştirildiğini, işlemlerin hukuki zeminden yoksun bulunduğunu belirtti. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin yönetmeliği esas alınarak kadrolu öğretmenlerin atanmasının tamamen hukuksuz olduğunu söyledi.

“Branş dışı görevlendirmeler yapıldı”

Daha önce Danıştay’ın benzer durumlarda yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Gök, şunları dile getirdi:

“Kasım 2024 sürecinde kazanılan davalar bunun en açık örneğidir. Nisan 2025 ve sonrasında yapılan düzenlemelere karşı da dava açılmıştır. Bugün de aynı şekilde kılavuza dava açılmış, ilçe grupları davamız sürmektedir. Ayrıca mağdur öğretmenlerimizin açtığı bireysel davalar da devam etmektedir. Norm güncellemesi yapılmadan yapılan atamalar, sıra tayin sisteminin amacını boşa çıkarmış; aynı branşlarda tekrar norm fazlası yaratmış ve öğretmen ihtiyacını doğurmuştur. Yani MEB’in plansızlığı yalnızca öğretmenleri değil, eğitim sistemini de çıkmaza sürüklemiştir. Dahası, norm fazlası öğretmenlerin önemli bir bölümü isteği ve branşı dikkate alınmaksızın, branşı ve kademesi dışında re’sen görevlendirilmiştir. Örneğin: lise İngilizce öğretmeni özel eğitim anaokuluna, lise tarih öğretmeni ilkokul özel eğitim sınıfına, lise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ise ilkokul destek eğitimine gönderilmiştir. Bu uygulamalar, öğretmenlik mesleğinin uzmanlık alanlarını yok saymakta, mesleki itibarı zedelemekte ve eğitimin niteliğini düşürmektedir.”

Gök, mağduriyetlerin sonlandırılmasını talep ederek “MEB’in plansızlığının ve beceriksizliğinin bedelini öğretmenler ödeyemez” dedi.