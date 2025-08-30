Son Mühür- 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler bir önceki yıla göre iki kat artış göstererek 162,6 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ise sektör için sağlanan destek miktarı 66,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Desteklenen faaliyetler

Bakanlık, üniversiteler ve sektör paydaşlarına yönelik desteklenen başlıca faaliyetleri şöyle sıraladı:

Yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları

Uluslararası pazarlama faaliyetleri

Yurt dışı fuarlara bireysel ve toplu katılımlar

Tanıtım heyet programları

Rapor, belgelendirme ve marka tescil giderleri

Acente komisyon çalışmaları

Uluslararası birimlerin kira, istihdam ve operasyonel giderleri

Uluslararası sıralama ve kuruluşlara üyelik faaliyetleri

Uluslararası öğrenci sayısında 11 kat artış

2024-2025 öğretim yılında Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı, 2012’ye kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119’a ulaştı. Türkiye, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinde yaklaşık yüzde 3,5’lik payla dünya sıralamasında önemli bir konuma geldi.

180 ülkeden öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor

Ticaret Bakanlığı, sağlanan desteklerin Türkiye’yi uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri hâline getirdiğini belirtti. Bakanlık, halihazırda 180 farklı ülkeden öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını vurgulayarak, ülkenin küresel eğitim pazarındaki konumunu güçlendirdiğini açıkladı.