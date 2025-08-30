Son Mühür- 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan destekler bir önceki yıla göre iki kat artış göstererek 162,6 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla ise sektör için sağlanan destek miktarı 66,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Desteklenen faaliyetler
Bakanlık, üniversiteler ve sektör paydaşlarına yönelik desteklenen başlıca faaliyetleri şöyle sıraladı:
- Yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları
- Uluslararası pazarlama faaliyetleri
- Yurt dışı fuarlara bireysel ve toplu katılımlar
- Tanıtım heyet programları
- Rapor, belgelendirme ve marka tescil giderleri
- Acente komisyon çalışmaları
- Uluslararası birimlerin kira, istihdam ve operasyonel giderleri
- Uluslararası sıralama ve kuruluşlara üyelik faaliyetleri
Uluslararası öğrenci sayısında 11 kat artış
2024-2025 öğretim yılında Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı, 2012’ye kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119’a ulaştı. Türkiye, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinde yaklaşık yüzde 3,5’lik payla dünya sıralamasında önemli bir konuma geldi.
180 ülkeden öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor
Ticaret Bakanlığı, sağlanan desteklerin Türkiye’yi uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri hâline getirdiğini belirtti. Bakanlık, halihazırda 180 farklı ülkeden öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını vurgulayarak, ülkenin küresel eğitim pazarındaki konumunu güçlendirdiğini açıkladı.