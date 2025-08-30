Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Görüntüler, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden çıkarılarak ilk kez yayımlandı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Florya Deniz Köşkü’nden tarihi kareler

Paylaşılan görüntülerin 1935 ya da 1936 yıllarında çekildiği tahmin ediliyor. Kayıtlarda, Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla buluştuğu anlar yer alıyor.

“Şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum”

Bakan Ersoy mesajının devamında, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.