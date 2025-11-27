Son Mühür/ Beste Temel - Kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan “Sevgi Elçileri” oyunu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi Yıldız Kenter Sahnesi’nde sahnelendi. Gösterim, izleyenleri hem sarsan hem de düşündüren güçlü sahneleriyle büyük ilgi gördü. Oyun, sanatın dönüştürücü gücüyle toplumsal bir yaraya dikkat çekerken, şiddete karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

Mistik sahne dili ve çarpıcı anlatı

Görkem Bıçakçıoğlu ve Sercan Eroğlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Fatih Ay’ın üstlendiği oyun; beyaz elbiseli kadınların sahnede oluşturduğu çember ve sembolik sahne diliyle dikkat çekti. Arka planda göğe doğru yükselen ağaç figürü, yas, acı ve dayanışmayı simgelerken; anlatı, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin yakıcı gerçekliğini izleyiciyle yüzleştirdi.

Asya Tuna’dan yürek burkan performans

Oyunda, Türkiye’yi derin bir yasa boğan cinayette yaşamını yitiren Narin Güran’ı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin kızı Asya Tuna canlandırdı. Bu performans, salonu derin bir sessizliğe bürürken izleyicilerde güçlü bir etki bıraktı. Gösterimi; Başkan Eşki’nin eşi Beste Eşki, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç da izledi.

Beste Eşki: Artık daha fazla kız çocuğu ölmesin

Beste Eşki, kızının oyunda aldığı role ilişkin duygularını paylaşarak, hem büyük bir gurur hem de derin bir acı yaşadığını dile getirdi. Eşki, kadın ve çocukların yaşam hakkı için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kadınların hikâyeleri sahnede birleşti

“Sevgi Elçileri” oyunu, Türkiye’de katledilen kadınların ve çocukların hikâyelerini merkezine alarak toplumsal hafızaya güçlü bir kayıt düştü. Hareket düzeni Yeliz Aytimur’a, kostümleri Hamide Aptulova Ay’a ait olan oyunda; Aliye Güneş, Asya Tuna Eşki, Aysenur Ardahan, Barış Yılmaz, Buse Kasapoğlu, Elif Sultansuyu, Elif Yölyürür, Emine Yılmaz, Fatoş Ergezer, Gülşah Sultansuyu, Kamile Gamze Demir, Sabriye Yeşi, Selin Yölyürür, Simge Bayram ve Zeynep Dirik rol aldı. Oyuncuların performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Bu sadece kadınların sorunu değil”

Oyun sonrasında yapılan konuşmalarda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün önemi vurgulandı. CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin tüm toplumun ortak sorunu olduğunu ifade etti. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu ise kadın mücadelesinin rakamlarla ifade edilemeyeceğini ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, erkeklerin şiddet karşısında sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan da oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sanatla yükselen çağrı

“Sevgi Elçileri”, kadınların anlatılarıyla kurulan ortak çığlığı sahneye taşıyarak topluma güçlü bir mesaj verdi. Bornova Belediyesi’nin desteğiyle sahnelenen bu yapım, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.