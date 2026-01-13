Son Mühür/ Seçil Ünlü - EGİAD Dernek Merkezi’nde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 16.30’da düzenlenen seminere; EGİAD üyeleri, üye şirketlerin proje yönetimi profesyonelleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Etkinlikte günümüz iş dünyasında projelerin neden başarısızlığa sürüklendiği ve bu tabloya karşı geliştirilen yeni yönetim modelleri masaya yatırıldı.

“Proje yönetimi artık stratejik bir yetkinlik”

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, proje yönetiminin yalnızca zaman ve bütçe takibinden ibaret olmadığını vurguladı. Özhelvacı, artan belirsizlikler, hızla değişen iş modelleri, çok disiplinli ekip yapıları ve dijital dönüşüm süreçlerinin projeleri daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Pek çok projenin doğru hedeflerle başlamasına rağmen; planlama eksiklikleri, iletişim kopuklukları, risklerin yeterince öngörülememesi ve veriye dayalı karar mekanizmalarının etkin kullanılmaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

“Yapay zekâ yöneticiler için stratejik bir yol arkadaşı”

Kaan Özhelvacı, yapay zekânın proje yönetimindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, “Yapay zekâ destekli yeni nesil proje yönetimi yaklaşımları projeleri daha öngörülebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyor. Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil, yöneticilerin karar alma reflekslerini güçlendiren stratejik bir yol arkadaşıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Proje başarısızlıklarının nedenleri ayrıntılı biçimde ele alındı

Seminerde konuşmacı olarak PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Göktuğ Aydın ile PMI Türkiye İzmir Etkinlikler Direktörü Yiğit Göldeli yer aldı. Sunumlarda; projelerde en sık karşılaşılan başarısızlık nedenleri, strateji ile uygulama arasındaki kritik kırılma noktaları, yapay zekânın risk yönetimi, karar alma süreçleri ve performans takibine sağladığı katkılar ayrıntılı biçimde aktarıldı.

EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü

Etkinliğin sonunda EGİAD ile PMI Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle; proje yönetimi kültürünün ve uluslararası standartların EGİAD üyeleri arasında yaygınlaştırılması, ortak eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi, bilgi paylaşım platformlarının oluşturulması ve genç iş insanlarının uluslararası düzeyde proje yönetimi yetkinlikleri kazanmasının desteklenmesi hedeflendi.

“Şirketlerin verimliliğini artıracak ortak çalışmalar yapılacak”

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, iki kurumun bilgi birikimini bir araya getirerek üyelerin ve şirketlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasının amaçlandığını belirtti. Özhelvacı, ortak etkinlikler ve eğitimlerle uluslararası standartlarda proje yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Göktuğ Aydın ve İzmir Etkinlikler Direktörü Yiğit Göldeli’ye katkıları için teşekkür etti.