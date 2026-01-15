Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri kapsamında, ay sonuna kadar 30 ilçede eğitimlerin tamamlanması planlandı. Programlarda rahim ağzı kanserinin belirtileri, risk faktörleri, erken teşhis yöntemleri, tarama faaliyetleri, tedavi süreçleri ve korunma yolları ayrıntılı biçimde ele alındı.

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olarak öne çıkarken, Türkiye’de ise görülme sıklığında 10. sırada yer aldı.

Hemşire ve psikologlar eğitim verdi

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan psikolog ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Kadın Sağlığı Eğitmeni Merve Çarkcı Kapı, eğitimlerin amacının kanser türlerine karşı farkındalık oluşturmak ve erken tanının önemini hatırlatmak olduğunu belirtti.

Kapı, eğitimlerin hemşireler ve psikologlar tarafından verildiğini, çalışmaların ardından yurttaşların sağlık taramalarına yönlendirildiğini ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine başvuruların arttığını ifade etti. Eğitimlere, kanser tedavi sürecinde bulunan ya da geçmişte bu hastalığı yaşamış kişilerin de katıldığı aktarıldı.

Erken teşhis hayati rol taşıyor

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eğitmen hemşire Gülseren Şentürk, rahim ağzı kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı. Şentürk, erken tanı ile tedavi başarısının çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle tarama faaliyetlerine dikkat çekti. Eğitimlerde KETEM’lerin tanıtıldığı, yurttaşların bu merkezlere yönlendirildiği kaydedildi.

Yurttaşlardan katılım çağrısı

Eğitimlere katılan Münevver Öztürk, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak kadın ve erkeklerin bu eğitimlere katılması gerektiğini söyledi. Etkinlikten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin duyuruları aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Öztürk, programları faydalı bulduğunu ifade etti.

Kentin dört bir yanında program

Eğitimler; Gaziemir Sarnıç Semt Evi, Narlıdere Belediyesi AKM Meclis Salonu, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Merkezi, Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri, Güzelbahçe Kadın Dayanışma Merkezi, Balçova İnciraltı Engelliler Merkezi, Karşıyaka Alaybey Mahallesi, Tire Belediyesi Sinema Salonu, Aliağa Kültür Merkezi, Dikili Cumhuriyet Mahallesi, Çiğli Belediyesi Flamingo Semt Merkezi, Karaburun Halk Eğitim Merkezi, Mordoğan Belediyesi Düğün Salonu, Ödemiş Belediyesi Kongre ve Düğün Salonu, Urla Eski Tamirhane Binası, Menemen Seyrek Şube Müdürlüğü, Kiraz Belediyesi Düğün Salonu, Konak Şato ve Bergama Narlıca Cemevi’nde gerçekleştirilecek.

Belediye personeline de tarama yönlendirmesi

Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik farkındalık çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda 30-65 yaş arası personel rahim ağzı kanseri taramasına yönlendirilirken, 40-69 yaş arası personel için meme kanseri taramaları kapsamında mamografi randevuları oluşturuldu ve personel KETEM’lere yönlendirildi.