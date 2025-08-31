Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, 29 Ağustos 2025’te düzenlenen Young Owners Forum 2025’te yatırım dünyasının yeni eğilimleri ve girişimcilik ekosistemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özhelvacı, EGİAD’ın rolünü ve özellikle aile şirketleri için startup yatırımlarının stratejik önemini öne çıkardı.

“EGİAD Melekleri, Türkiye’nin en iyi ağı”

Özhelvacı, EGİAD’ın girişimcilik ekosistemine katkılarını aktarırken, derneğin güçlü bir ekonomik yapı temsil ettiğini belirtti:

“EGİAD, 900’ün üzerinde üyesi, 3 bin 500 şirketi ve 150 bin kişilik istihdam kapasitesiyle önemli bir güç. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen Ege Bölgesi’nin ilk ve tek melek yatırım ağına sahibiz. 10. yılını kutlayan EGİAD Melekleri, ‘Türkiye’nin En İyi Melek Yatırım Ağı’ unvanını taşıyor. Bir STK bünyesinde kurulmuş tek melek yatırım ağı olarak girişimcilere benzersiz bir platform sunuyoruz.”

Yeni yatırım trendleri: Yapay zekâ, iklim ve sağlık teknolojileri

Küresel ve ulusal ölçekte yatırım alanlarının değişim gösterdiğini dile getiren Özhelvacı, yapay zekâ, iklim teknolojileri, sağlık teknolojileri ve derin teknolojiye ilginin giderek arttığını ifade etti. Türkiye’de ise fintech, SaaS ve oyun sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Özhelvacı, özellikle yeşil teknolojiler ve yapay zekâ tabanlı çözümlerin ön plana çıktığını belirtti. Buna karşılık Web3, metaverse ve uzun Ar-Ge süreci gerektiren donanım projelerinin yatırımcı ilgisini kaybettiğini söyledi.

Yatırımcıların yeni öncelikleri: Kârlılık ve ESG

Özhelvacı, günümüz yatırımcılarının daha seçici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Artık yalnızca büyüme potansiyeli yeterli değil. Girişimlerin kârlılığı, nakit akışı ve unit economics sağlamlığı en kritik unsurlar. Kriz anında yön değiştirebilen, global vizyonlu ve sürdürülebilirlik odaklı ekipler tercih ediliyor. Ayrıca ESG kriterleri yani çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları, yatırım kararlarının merkezinde yer alıyor. Bizim için finansal getiri kadar istihdam, ihracat ve bölgesel kalkınma da önemli.”

Aile şirketleri için startup yatırımı: İnovasyona erişim

Özhelvacı, aile şirketlerinin startup yatırımlarına yönelmesinin inovasyona doğrudan erişim sağladığını vurguladı:

“Aile şirketleri için startup yatırımları yalnızca finansal kazanç değildir. Aynı zamanda yenilikçi teknolojilere ve iş modellerine ulaşmanın bir yoludur. Doğru stratejiyle melek yatırım ağları veya VC fonlarıyla iş birliği yapmak güvenli bir başlangıç sunar. Örneğin, üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin endüstri 4.0 çözümleri geliştiren bir girişime yatırım yapması, hem operasyonel verimlilik hem de yeni iş modelleri kazandırabilir.”

“Doğru ekipler her zaman kazandırır”

Konuşmasının sonunda yatırım dünyasına dair mesaj veren Özhelvacı, zorlu fonlama koşullarına rağmen umutlu olduklarını dile getirdi:

“Bugün fonlama iklimi zor olsa da, doğru alanlara ve sağlam iş modellerine yatırım yapanlar kazançlı çıkacaktır. Ekosistemde iş birliği ve bilgi paylaşımıyla bu dönemi güçlü atlatacağız. EGİAD olarak her türlü ortaklığa hazırız.”

Forumda yatırımcılar gündemi değerlendirdi

Next Academy Kurucusu Levent Erden moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; Sadık Ventures Kurucusu Canberk Mersin, Oleka Capital Kurucusu İlker Sözdinler, Nimble Partners Kurucu Ortağı Murat Erdem ve NA Kapital Kurucusu Nevzat Aydın da yeni dönem yatırım eğilimlerini ele aldı.