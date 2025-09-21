Son Mühür- Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Stratejisi" çerçevesinde pazarlama faaliyetlerini artıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), potansiyeli yüksek Kanada pazarına odaklandı. Türk zeytincilik sektörü, bu stratejik hamle ile Kanada'ya 10 bin ton zeytinyağı ve 5 bin ton sofralık zeytin ihraç etmeyi hedefliyor.

Toronto Ticaret heyetinden verimli görüşmeler

Bu hedef doğrultusunda, EZZİB tarafından organize edilen bir ticaret heyeti, 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında Kanada'nın en büyük kentlerinden Toronto'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Aralarında 16 ihracatçı firmanın bulunduğu heyet, Kanadalı ithalatçılarla toplamda 190 ikili iş görüşmesi yaparak önemli ticari bağlantılar kurdu. Heyete EZZİB Başkanı Emre Uygun ve Başkan Yardımcıları Davut Er ile M. Kadri Gündeş de katılım sağladı.

Kanada pazarı "Sağlıklı Tüketim" alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor

EZZİB Başkanı Emre Uygun, Kanada pazarını "sağlık odaklı tüketim alışkanlıklarının yaygın olduğu bir pazar" olarak tanımladı. Uygun, yaptıkları gözlemlerde, Kanadalı tüketicilerin kaliteli ve doğal ürünlere olan talebinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Kanada'nın yıllık yaklaşık 50 bin ton zeytinyağı ve 30 bin ton sofralık zeytin ithal ettiğini vurgulayan Uygun, Türkiye'nin bu pazardaki payının henüz istenen seviyede olmadığını dile getirdi. Uygun, "Trademap 2024 verilerine göre, Kanada'nın Türkiye'den zeytinyağı ithalatı 2 bin ton, sofralık zeytin ithalatı ise bin ton civarında. Akdeniz diyetine olan ilginin artmasıyla birlikte, Türk zeytin ve zeytinyağı için burada büyük bir büyüme potansiyeli görüyoruz" dedi.

Market incelemeleri ve gelecek hedefler

Kanada'daki ziyaretleri kapsamında Türk heyeti, Walmart, Loblaws, Metro ve Costco gibi büyük zincir marketlerde incelemelerde bulunarak pazar dinamiklerini ve tüketici alışkanlıklarını yakından gözlemledi. EZZİB heyeti, bu temaslar sayesinde Türk ürünlerinin kalitesini, çeşitliliğini ve sürdürülebilir üretimini Kanadalı iş ortaklarına doğrudan anlatma fırsatı buldu. Bu girişimin, uzun vadede Kanada pazarında Türk zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin bilinirliğini ve pazar payını artırması bekleniyor. EZZİB, bu doğrultuda zeytinyağında 10 bin tona, sofralık zeytinde ise 5 bin tona ulaşarak Kanada pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.