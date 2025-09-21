Son Mühür- CHP'de olağan kongre takviminde sonucu en merakla beklenen ilçe olarak Konak bir adım öne çıkmış durumda.

Karabağlar'da Ekincan Aksoy'un yarıştan çekilmesiyle yükselen tansiyon 9 meclis üyesinin istifa edip bağımsız kalmasıyla sonuçlanmıştı.

Konak'ta Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz rekabeti öncesi Altanhan'ın çekileceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından ''Konak'ta da Karabağlar'da yaşanan senaryo mu tekrarlanacak'' sorusu merak konusuydu.

Çekilme iddialarına yalanlama...



Konak'taki rekabette Orçun Altanhan'ı destekleyen çekirdek ekipte yer alan Konak Meclis Üyesi Alaaddin Kurt, çekilme iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yarışın kafa kafaya gittiğine işaret eden Kurt, ''Seçimi bizim kazanacağımıza inanıyoruz. Kafaları karıştırmak için çekilme dedikodularını gündeme getiren kesimler olabilir. Ancak kesinlikle böyle bir şey olmayacak'' mesajı verdi.



Kim, kimi destekliyor?



Orçun Altnhan'a aralarında Alaaddin Kurt'un da bulunduğu 13 Konak Meclis üyesinin dışında Konak eski başkanlarından Mehmet Şakir Başak, Ozan Ali İlgazi, Uğur Yelekli, Akın Küçükoğulları ve Muhsin Kurt'un destek verdiği öğrenildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e yakın bir isim olan Serkan Kalmaz'a ise Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu dışında eski PM üyresi ve kurultay delegesi Hüseyin Saygılı, Ali Yılmaz ve Aytekin Tunus'un destek verdiği belirtiliyor.