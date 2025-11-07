Balıkesir’den İzmir’in Buca ilçesine büyük çaplı uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. İstihbarat doğrultusunda sevkiyatın Göksu Mahallesi’nde gerçekleştirileceği belirlendi.

Buca’da teslimat anında operasyon

Polis ekipleri, şüphelilerin teslimat için buluştuğu noktayı takibe aldı. Teslimatın gerçekleşmek üzere olduğu esnada operasyon için düğmeye basıldı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında araçtaki ve şüphelilere ait adreslerde geniş çaplı arama yapıldı.

14 bin 867 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 14 bin 867 adet sentetik uyuşturucu ile 147 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Polise göre ele geçirilen miktarın İzmir genelinde sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

10 şüpheli gözaltına alındı

Buca merkezli operasyonda K.Y., K.G., Y.G., H.E.B., A.O., B.D., O.D., H.B.K., A.Ö.K. ve K.S. isimli 10 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.