Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in tarımsal vizyonuna yön veren Bornova Belediyesi, ekolojik ve onarıcı tarım alanındaki tecrübelerini akademik dünyayla paylaşmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, geçtiğimiz günlerde Adıyaman Üniversitesi’nden gelen önemli bir heyeti ağırladı. Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi tarafından gerçekleştirilen bu ziyaret, yerel yönetimlerin bilimsel veriler ışığında geliştirdiği tarım politikalarının ulusal düzeyde gördüğü ilgiyi bir kez daha kanıtladı. Toprağın sağlığını geri kazandırmayı hedefleyen onarıcı tarım anlayışının masaya yatırıldığı buluşmada, sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken stratejik adımlar değerlendirildi.

Akademik heyetten Bornova’nın tarım vizyonuna yakın markaj

Adıyaman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Akça ve Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bayram öncülüğündeki heyet, Bornova’nın tarımsal hizmetler alanındaki projelerini yerinde inceledi. Ziyaret heyetinde ayrıca Proje Uzmanı Cihan Erdem ile uzmanlar Osman Önder Altunbaş ve Mehmet Uçkun da yer alarak teknik detaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bornova Belediyesi’nin sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, üniversite temsilcilerine yerel tohumların korunmasından biyoçeşitliliğin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede rehberlik etti. Akademisyenler, belediyenin kent bostanları ve coğrafi işaretli ürünler konusundaki hassasiyetini takdirle karşıladı.

Bilimin Rehberliğinde iklim kriziyle mücadele

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer’in ev sahipliğinde düzenlenen teknik gezide, yerel yönetimler ile üniversiteler arasındaki köprünün önemi vurgulandı. Özellikle iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki baskısının arttığı bu dönemde, toprak sağlığını önceleyen projelerin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü eğitim faaliyetleri ve yerel tohumların gelecek nesillere aktarılması süreci, bilim insanları tarafından onarıcı tarım anlayışının en somut ve başarılı örneklerinden biri olarak nitelendirildi. Bu tür iş birliklerinin, sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması adına güçlü bir zemin hazırladığı kaydedildi.

Başkan Eşki: "Toprağın onarılması geleceğe karşı borcumuzdur"

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, onarıcı tarımın sadece bir üretim modeli değil, aynı zamanda ekosistemi koruma biçimi olduğunu ifade etti. Toprağı ve suyu korumanın yaşamın devamlılığı için esas olduğunu belirten Başkan Eşki, belediye olarak bilimin ışığında hareket etmeye özen gösterdiklerini söyledi. Üniversitelerle kurulan bu tür akademik temasların yürütülen çalışmalara değer kattığını dile getiren Eşki, yerel tohumdan başlayarak biyoçeşitliliği korumaya yönelik her adımın gelecek kuşaklara olan sorumluluklarının bir gereği olduğunun altını çizdi. Bornova’nın tarımsal dönüşüm yolculuğu, bilimsel ortaklıklarla güçlenerek devam edeceği mesajıyla tamamlandı.

