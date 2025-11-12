Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi’nde bulunan Toparlar Şelalesi, Ege Bölgesi’nin en büyük şelalesi olarak tanımlanıyor. Yuvarlak Çay’ın oluşturduğu akış, 25 metre yüksekten dökülerek hem görsel açıdan hem de ekosistem yapısı itibarıyla dikkat çekiyor.

Orman Dokusu İçinde Serin Bir Rota

Şelale, meşe, çam ve defne ağaçlarının kuşattığı yürüyüş parkurlarının sonunda ziyaretçilerini karşılıyor. Bölge, nadir kuş türlerinin ve sucul canlıların gözlemlenebildiği biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir yapıya sahip. Suyun döküldüğü alanda oluşan doğal göletler özellikle yaz aylarında serinlemek için tercih ediliyor.

Mevsimsel Debi Değişimi

Şelalenin debisi yıl içinde değişiklik gösteriyor. Kış ve ilkbahar yağışlarıyla akış yoğunlaşırken yaz aylarında daha sakin bir su perdesi görülüyor. Bölge, 2025 yılı itibarıyla düzenli bakım kapsamında atık yönetimi ve erozyon önleme çalışmalarıyla korunuyor.

İzmir’den Yaklaşık 3,5 Saat

Toparlar Şelalesi’ne ulaşım, İzmir’den D550 karayolu üzerinden Muğla yönünde ilerlenerek sağlanıyor. Köyceğiz merkezden 10 kilometrelik ara yol takip edilerek şelale girişine varılıyor. Toplu ulaşım tercih edenler ise İzmir Otogarı’ndan kalkan Muğla seferli otobüslerle Köyceğiz’e ulaşıp minibüs veya taksiyle bölgeye geçebiliyor. 2025 Kasım ayı itibarıyla Köyceğiz–Muğla hattında bazı noktalarda tek yönlü trafik uygulaması bulunuyor.

Giriş Ücreti ve Ziyaret İmkanları

Şelale alanına giriş 2025 tarifesine göre 50 TL olarak belirlenmiş durumda. Bölge çevresinde kamp alanları yer alırken günübirlik ziyaretçiler için de yürüyüş ve dinlenme noktaları mevcut. Suyun soğukluğu nedeniyle gölette yüzmek kısa sürelerle tercih edilirken kayalık alanlar için dikkat uyarıları yapılıyor.

Bölgenin Su Kaynağı Takip Ediliyor

Yuvarlak Çay’ın beslediği şelale, iklim değişikliğinin etkilerinin izlendiği önemli noktalardan biri olarak değerlendiriliyor. Yıllık raporlarla debi verileri takip edilirken, sürdürülebilir turizm yaklaşımı doğrultusunda ziyaretçi yoğunluğu dengede tutulmaya çalışılıyor.