Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Skal International İzmir Başkanı Aydın Tokbaş turizm ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Turizmin kalbi İzmir'de attı.

"Geçen seneye göre büyüme vardı. Ama otel sayısı ve il delegasyonu daha fazla olması gerekir. İzmir'in tüm Kanaat önderleri de açılışta yerini almalıydı. Başarılı bir fuarı geride bıraktık. Güzel bağlantılar kuruldu."

Skal Turizm yıldızları ödülleri verildi.

Bu yıl ilk kez gerçekleşen Skal Turiz Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Skal International İzmir Başkanı Aydın Tokbaş, 12 dalda dağıtılan ödüller hakkında bilgi verdi.

"Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Scal Turizmin Yıldızları Ödülü 19. ITT Fuarı kamsamında gerçekleştirdik. Fuara renk kattı ilgi büyüktü. Bu yıl 12 ödül verdik.

Sürdürülebilir Gastronomi Ödülü Yılmaz Çevikkaya (Deniz Restaurant)

Turizmde Güven ve İstikrar Ödülü Mehmet Bastıyalı

Sektörün Öncüsü ve Sesi Ödülü Mehmet İşler

Azim İnanç ve Başarı Ödülü Sevil Görgülü

Basın Duayeni Ödülü Mehmet Kurt

Yerli Zincir Marka Ödülü Oğuz Akçura

Yerel Habercilik Ödülü Aylin Süphandağlı

Hizmet ve Temsil Ödülü Kıvanç Meriç

Eko ve Turizm Ödülü Levent Köstem

Üstün Başarı Ödülü Mehmet Maraşlı

Turizmde Vizyoner Yatırımcı Ödülü Ahmet Oğuz Özkardeş

Skal Prestij Ödülü Merve Arkas ödül kazandı.

'Bir yıldız tek başına parlak olabilir ama bir araya gelen yıldız kümeleri tüm gökyüzünü aydınlatır.' dedik. Davetliler arasında turizmde ön plana çıkan isimler vardı. Bu fuara destek olmak lazım. Bir turist şehre geldiğinde sadece otele değil esnafa da faydalı oluyor. Ödül töreni çok sevildi. Fuarla özdeşleşti. Geleneksel hale getireceğiz. Seneye daha iyi olacak. Turizmin tüm paydaşları ile birlikte olacağız.

22 Nisan Skal İzmir Turizmcileri buluştuyor adı altında, Konak iskeleden Tarihi Bergama vapuru ile 250 turizmci körfez gezisi yaptık. 11 STK da vardı. Projeler paylaşıldı. Bir ekip ruhu oluştu. Bu tür organizasyonlarla bu sinerjiyi sürdüreceğiz. "

Meyvelerini toplayacağız...

"Ekim 2024'de Skal Dünya Kongresi İzmir'de yapıldı. 37 ülkeden 350 turizm profesyoneli geldi. Güzel bir İzmir turu yaptırdık. İzmir'in değerlerini gördüler. Çok memnun ayrıldılar. Turizme, İzmir'in marka değerine atılan büyük bir imzaydı."

İzmir Gastronomi Turizmin de iddialı pozisyonda...

"İki milyon bandını aşacağız hedefimiz nüfusumuz kadar olmalı 5 milyona ulaşacak çalışmalar yapıyoruz. Sadece deniz, güneş, kum değil. Gastronomi, İnanç, sağlık, spor turizminden de pay almalıyız. Gastronomi konusunda Michelin yıldızı alan restrauntlarımız var. Daha da artıyor. Adaylar var. Ege mutfağı Dünya sahnesinde... Çok daha büyük pay alacağız. İnanç turizm de 7 kiliseler var. Meryem Ana var. Doğru tanıtımlarla İzmir turizmden daha çok pay alır. "

Turizm değerlerimizi tanıtmalıyız...

"Kemeraltı, Unesco geçici listesinde, sadece alışveriş merkezi değil. Tarihi yapısıyla turizm merkezi halinde... Tanıtımda eksiklikler var. Barbaros köyü turizm kötü ilan edildi. Çok iyi tanıtımlar yapılmalı..."

Sıkıntılar...

"Trafik, otopark sıkıntıları turizmi de etkiliyor. Bir de direkt uçuşlar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kongre merkezine ihtiyacımız var."

Yangın yönetmeliği...

"31 Aralık tarihinde yangına karşı alınması gerekenleri belirten genelgenin son günü oteller işletmelerini bu genelgeye uygun olarak hazırlamalı... Yılbaşı sonrası denetlemeler başlayacak..."

Skal Akademi Projeleri...

"Üniversitelerle işbirliği içerisinde turizm okuyan öğrenciler için Skal kampüs oluşturduk. Gençleri yetiştiriyoruz. Turizmcilerle ve tesislerle buluşturuyoruz.

Ön büroda çalışanları da rehberler eşliğinde turistik yerleri gezdiriyoruz. Turiste doğru hikaye anlatmak önemli... "

Homeros İzmirlidir...

"Homeros'dan yeterince faydalanamıyoruz. Festivaller düzenleniyor ama kimsenin haberi yok!"