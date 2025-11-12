10 Kasım günü saat 02.50 sıralarında Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik botla denize açıldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen KB-22 ve KB-89 numaralı Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki lastik botu durdurarak operasyon gerçekleştirdi.

Botta yapılan kontrollerde, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu toplam 27 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yunan unsurlarınca geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

Aynı gün saat 03.15 sıralarında, yine Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bir lastik bot tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TCSG-7 ve KB-89 numaralı Sahil Güvenlik botları, su üzerindeki lastik botta bulunan 14 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Toplam 41 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

İki ayrı operasyon sonucunda yakalanan ve kurtarılan toplam 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.