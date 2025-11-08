Son Mühür / Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İspanya’nın Airbnb platformuna yönelik başlattığı kapsamlı denetimi örnek göstererek, Türkiye’de benzer bir kriz yaşanmaması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. İşler, Barselona örneğinin ülkemiz için acil işlem yapılması gereken bir uyarı anlamı taşıdığına dikkati çekti.

Son dönemde dünyanın farklı ülkelerinde kısa dönem tatil kiralamalarının artmasıyla gündeme gelen Airbnb’ye karşı İspanya’nın Barselona belediyesi radikal bir adım attı. Belediye, 2028 yılına kadar şehirdeki kısa dönem ruhsatlı 10 bin kiralık dairenin ruhsatlarının iptal edileceğini ve bu konutların kalıcı ikamet edenler için ayrılacağını açıkladı. Ayrıca, ülke genelinde platforma yönelik kapsamlı bir denetim başlatıldı ve kurallara uymayan 65 binden fazla ilan kaldırıldı. Tüketici Hakları Bakanlığı, eksik ruhsat numarası, ev sahibinin birey mi şirket mi olduğunun belirtilmemesi ve ilan bilgileriyle resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk gibi birçok ihlalin tespit edildiğini bildirdi. Bu önlemler, özellikle büyük şehirlerdeki konut krizine ve artan kira fiyatlarına yönelik toplumsal tepkiler üzerine alındı.

“Şehrin yaşanmaz hale gelmesinin sonucu”

ETİK Başkanı Mehmet İşler, Airbnb ve yasa dışı kısa dönem kiralama uygulamalarının Türkiye’de de benzer sorunlara yol açtığını belirtti. Başkan İşler, hem turizm sektörünü hem de konut ihtiyacı olan vatandaşları etkileyen bu durumun, güvenlik zafiyetleri ve devletin vergi kaybıyla da sonuçlandığını dile getirdi. Mehmet İşler, “İspanya’nın turizm kenti Barselona’da kısa süreli kiralamaların 2028’e kadar yasaklanması kararı, dünya turizm sektöründe geniş yankı uyandırdı. Bu örnek, bizim için ciddi bir uyarı olmalı. Kısa dönem kiralamalar Türkiye’de özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi bölgelerde giderek artıyor. Başlangıçta turizmi destekleyen bir model olarak görülse de kontrolsüz büyüyerek konut piyasasını altüst ediyor, yerel halkı şehir merkezlerinden uzaklaştırıyor, kayıt dışılığı arttırıyor, turizm dengesini bozuyor. Barselona’da alınan karar, aslında şehrin yaşanmaz hale gelmesinin bir sonucudur” dedi.

“Şehir planlaması ve sosyal denge meselesi”

“Konuyu, şehir planlaması ve sosyal denge meselesi olarak ele almalıyız. Bu alanda net bir yasal çerçeve ve denetim mekanizması kurgulamalıyız” sözleriyle devam eden İşler, “Turizmi güçlendirmek isterken aynı zamanda yerel yaşamı ve sürdürülebilir kent düzenini de korumak zorundayız. Bu denge kurulmazsa, konut krizleri, kira artışları ve sosyal huzursuzluk kaçınılmaz hale gelir. Turizmciler olarak, kısa dönem kiralamaların tamamen yasaklanmasını değil, eşit şartlarda rekabet ve denetimin sağlanacağı adil bir sistem kurulmasını istiyoruz. Oteller, vergisini ödeyen, istihdam yaratan ve denetlenen işletmelerdir. Aynı hizmeti sunan kısa dönem kiralamaların da aynı sorumlulukları taşıması gerekir. Yasaklardan değil, adil bir düzenlemeden yanayız. Geç kalmadan önlem almalıyız. Turizmi korumak ve yerel halkla dengeyi sürdürmek istiyorsak, kısa dönem kiralamalarla ilgili net, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir düzenlemeyi hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.