Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Belediyesi’nin nitelikli ve ulaşılabilir sosyal hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği ALBEST Meydan Kafe, açılışından kısa süre sonra ilçenin en çok tercih edilen mekânlarından biri oldu. Ekim ayında kapılarını açan tesis, bir ayda 37 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Şehit Fırat Çakıroğlu Parkı içinde yer alan kafe, modern tasarımı, ferah atmosferi ve güler yüzlü hizmetiyle dikkat çekiyor. Tesiste vatandaşlar hem kaliteli hizmet alıyor hem de güvenli, konforlu bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor.

Acar: “Sosyal yaşamı güçlendiren şehircilik”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın “sosyal yaşamı güçlendiren şehircilik” vizyonuyla hizmete açılan ALBEST Meydan Kafe, ilçenin yaşam kalitesine katkı sunan projeler arasında yer aldı. Ekonomik fiyat politikası ve yüksek standartlarıyla dikkat çeken tesis, kısa sürede halkın takdirini kazandı.

Lezzetli menüler, uygun fiyatlar

Kafe; hamburger, pizza, makarna, tost, salata ve ızgara köfte gibi geniş bir menüye sahip. Kahve ve soğuk içecek seçeneklerinin yanı sıra, sabah saatlerinde sunulan çay–poğaça servisi de ekonomik kahvaltı alternatifi arayanlar için tercih nedeni oldu.

Aile dostu alanlar ve kitaplık köşesi

Yeşil peyzaj alanları, oyun parkı ve geniş oturma bölümleriyle ailelerin huzurla vakit geçirebileceği ortam sağlayan tesis; çocuklara özel güvenli oyun alanıyla da öne çıkıyor. Kafede yer alan kitaplık köşesinde Aliağa Kent Kitaplığı’na ait eserler okurlarla buluşuyor.

Kente estetik ve kültürel katkı

ALBEST Meydan Kafe, yalnızca lezzetli menüsüyle değil, kente kattığı sosyal, estetik ve kültürel değerlerle de öne çıkıyor. Belediye, sosyal tesis markası ALBEST aracılığıyla ilçeye yeni buluşma alanları kazandırmayı sürdürüyor.