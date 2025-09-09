Son Mühür/ Begüm Mol - EÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın yürütücülüğünde başlatılan proje; İzmir Yeşilay Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle yürütülecek.

Proje, çocuk evlerinde yaşayan 13–18 yaş arası devlet koruması altındaki gençlerin dijital bağımlılık riskine karşı korunmasını, yeni medya okuryazarlığı ve dijital yetkinlikler kazanmasını amaçlıyor. Prof. Dr. Takımcı, “Gençlerin doğru bilgiye ulaşmaları, eleştirel düşünmeleri ve sosyal medyayı üretken kullanmaları için çalışacağız. Ayrıca üniversite ortamını deneyimlemeleri ve eğitimler sonunda sertifika almaları, özgüvenlerini ve kariyer planlamalarını olumlu yönde etkileyecek” dedi.

“Dijital bağımlılık sosyal ve psikolojik riskler doğuruyor”

TÜİK’in 2024 verilerine göre çocuklarda internet kullanım oranının 2021’de yüzde 82,7 iken 2024’te yüzde 91,3’e yükseldiğini belirten Prof. Dr. Takımcı, “Çocukların yüzde 97,4’ü düzenli internet kullanıyor ve önemli bir kısmı günde iki saatin üzerinde çevrim içi kalıyor. Bu durum kaygı, agresif tutum, uyku bozukluğu ve sosyal ilişkilerde zayıflama gibi olumsuz sonuçlar doğuruyor. Aile desteğinden yoksun çocuklar ise bu risklere karşı çok daha savunmasız” diye konuştu.

“Kurumlar arası işbirliği topluma katkı sunacak”

Prof. Dr. Takımcı, projenin kurumlar arası iletişimi güçlendireceğini ve toplumsal farkındalığı artıracağını vurgulayarak, “Farklı sosyal kesimler arasında farkındalık yaratacak, yeni projelere zemin hazırlayacak bir işbirliği kurduk. Bu girişim, Erasmus+ programı ve Türkiye’nin On İkinci Kalkınma Planındaki ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum’ hedefleriyle uyumlu. İzmir’den başlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

Takımcı, kurulan ortaklığın gençlere hem akademik hem de sosyal anlamda güçlü bir destek sunacağını belirtti.