Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, garnizon komutanı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu ayrıcalık yalnızca İzmir’e aittir”

Tugay, İzmir’in tarihsel rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Her kentin özel, değerli günleri vardır. Ama bir kent vardır ki, işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşu ile yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kenttir. İşte bu ayrıcalık yalnızca İzmir’e aittir. Biz 9 Eylülleri bitmeyen düşmanlık, tükenmeyen kin ve kof böbürlenmeyle anmayız. Emperyalizme unutulmaz bir ders verdikten sonra tüm dünyaya ‘Bir daha asla, denemesi bedava’ diyenlerin çocuklarıyız.”

“Kutlamak, anlamaktan geçer”

Cumhuriyet’in temel değerlerini hatırlatan Tugay, kutlamaların yalnızca sembolik olmadığını, aynı zamanda bilinçle yapılması gerektiğini söyledi. Tugay, “Özgürlük, Bağımsızlık, Çağdaşlık, Demokrasi, Laiklik, Adalet, Eşitlik, Kadına saygı, Çocuğa saygı, Doğaya saygı, Emeğe saygı… Yaşasın Türkiye Cumhuriyet. Kutlamak, anlamaktan geçer. Anlayıp sahiplenmekten başlar. Bu bilinci içselleştirdiğimiz anda gündelik sorunlar yok olur, yerine büyük sorumluluklar alır” ifadelerine yer verdi.

“İzmir dünyanın eşsiz şehri”

Konuşmasında İzmir’in manevi değerlerini de vurgulayan Tugay, “Göğsümüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün taktığı ay yıldız, toprağımızda büyük emaneti Zübeyde Annemiz var. Dünyanın neresinde böylesine değerlerle bezenmiş bir İzmir var?” dedi.

“Onur günümüz 9 Eylül”

Başkan Tugay, sözlerini İzmir’in ve 9 Eylül’ün anlamını özetleyen ifadelerle tamamladı:

“Sen 9 Eylül dersin iki kelime, ben değişen yazgı anlarım, özgürlük anlarım, bağımsızlık… Sen İzmir dersin iki hece, ben saygıyla ayağa kalkarım. Önderimiz, başkomutanımız, hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, atalarımıza ve değerlerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Onur günümüz 9 Eylül’ü yaratanları rahmet ve bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var. Biz sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz.”