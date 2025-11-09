Son Mühür- Anadolu'nun bereketli topraklarında özenle yetiştirilen ve güneşte kurutulan kan kırmızı domatesler, yılın ilk on aylık döneminde Türk ekonomisine büyük katkı sağladı. Türkiye, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 108 milyon dolarlık kuru domates ihracatı ile sektörde önemli bir başarıya imza atarak, dünya sıralamasında İtalya’nın hemen ardından ikinci sıraya yerleşti. İhracatın yüzde 94 gibi ezici bir çoğunluğu, Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar tarafından gerçekleştirilerek 101 milyon dolarlık bir değere ulaşıldı.

Fiyat artışı hacimdeki azalmayı telafi etti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kuru domates ihracatındaki son durumu değerlendirdi. Uçak, miktar bazında %11'lik bir gerileme ile 34 bin 419 ton ürün ihraç edilmesine rağmen, dolar bazında yakalanan %12’lik ihraç fiyatı artışı sayesinde toplam ihracat gelirinin önceki yılın seviyesini koruduğunu belirtti. Ortalama ihraç fiyatının 2,8 dolardan 3,16 dolara yükselmesi, bu başarının anahtarı oldu.

AB Kotası kalkarsa ihracat 200 milyon doları hedefliyor

Başkan Uçak, sektörün önündeki en büyük engellerden birine dikkat çekerek, Avrupa Birliği'ne kuru domates ihracatında uygulanan 8 bin 900 tonluk kotanın kaldırılmasını talep etti. Uçak, bu kotanın ihracatçılar tarafından her yıl Ocak ayında hızla doldurulduğunu vurguladı. Kotanın ya tamamen kaldırılması ya da Türkiye’nin potansiyelini yansıtacak seviyeye çıkarılması durumunda, kuru domates ihracat gelirlerinin kolaylıkla 200 milyon dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Küresel pazarda liderler ve sağlık faydaları

Türk kuru domatesi, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olarak makarnadan pizzaya, salatalardan et yemeklerine kadar geniş bir yelpazede lezzet katıyor ve ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 98 farklı ülkeye gönderiliyor. ABD, %24 artışla 26,2 milyon dolar ile zirvedeki yerini korurken, İtalya’ya 19,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Öte yandan kuru domates, A, K ve C vitaminleri ile antioksidan zenginliği sayesinde kalp sağlığını koruması ve kansızlığı önleme yeteneğiyle de tam bir şifa deposu olarak öne çıkıyor.