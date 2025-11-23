İzmir’in Dikili ve Seferihisar açıklarında art arda yaşanan iki ayrı olayda, toplam 43 düzensiz göçmen, yasa dışı geçiş teşebbüsleri ve Yunanistan unsurları tarafından geri itilmelerinin ardından Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve kurtarıldı.

Dikili’de kara üzerinde tespit edilen göçmenler

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, 21 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçış girişiminde bulunan bir gruba karşı operasyon düzenledi. Saat 03.17 sularında, Dikili ilçesi sınırları içerisinde görev yapan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim), bölgede yaptığı devriye sırasında karada ilerleyen bir grubu fark etti. Yapılan detaylı incelemeler ve kimlik kontrolleri neticesinde, grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 18 düzensiz göçmenden oluştuğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, bu kişileri kaçak geçiş teşebbüsleri henüz başlamadan yakalayarak gerekli işlemleri başlatmak üzere gözaltına aldı.

Seferihisar açıklarında Yunanistan’ın geri itme eylemi

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Ege Denizi’nin bir başka noktasında kritik bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Sabah 09.20 civarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bir bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi ulaştı. İhbarın değerlendirilmesi üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24 ve KB-22) sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Türk ekipleri, söz konusu lastik botun Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Türk kara sularına usulsüzce geri itildiğini tespit etti. Uluslararası hukuka aykırı olan bu eylem sonucunda tehlike altında kalan bottaki 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik personeli tarafından başarılı bir şekilde kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

İşlemler tamamlanarak geri gönderme merkezine sevk

Sahil Güvenlik Botlarına alınan ve karaya çıkarılan toplam 43 düzensiz göçmen için hemen standart prosedürler devreye sokuldu. Göçmenlerin ilk olarak sağlık durumları kontrol edildi ve acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyaçları olup olmadığı belirlendi. Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra, yasal süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bu kişiler, yetkili makamlarca İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.