İzmir'in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiyede depolanan çöplerin yarattığı çevre kirliliği ve sağlık riskleri nedeniyle eylem düzenledi. Mahalleli, "Şehrin içinde böyle bir rezillik olamaz" diyerek, çöp depolama alanının derhal yerleşim yerinden kaldırılmasını talep etti.

Mahalleli kokudan ve sineklerden mağdur

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi önünde toplanan mahalle sakinleri, artan çöp kokusu, sinek ve fare popülasyonu yüzünden yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Eylemciler, ellerinde "İnsana Saygı, Çevreye Saygı", "Temiz Yaşam Herkesin Hakkı" ve "Çöp Sağlık Tehdididir. Temiz Çevre, Temiz Belediye" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

Siyasi temsilcilerden sert eleştiri

Eyleme katılan Buca AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez, durumun ciddiyetini vurguladı. Balyemez, meclis toplantılarında da bu konuyu defalarca gündeme getirdiklerini belirterek, "Kentin ciddi şekilde bu çöp dağlarından etkilendiğini, artık mahalleyi farelerin bastığını, sineklerin çocukları enfekte ettiğini, Buca'da hastalıkların arttığını anlattık. Halk, evlerinde kokudan duramıyor. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor," dedi.

Çöplerin zaman zaman transfer edilemediği için ateşe verildiği iddiasını da dile getiren Balyemez, çıkan alevlerin çam ormanına sıçrayarak çevreye zarar verdiğini öne sürdü. Balyemez, "Kentin, insan ve hayvan sağlığı tehdit altında. Üzüm kokan kentin sokaklarını leş kokar hale getirmişler," sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Muhtar ve sakinler: "Şantiye yerleşim yerinden kalksın"

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız, sorunun 30 yıldır devam ettiğini belirterek, çözümün tek yolunun şantiyenin taşınması olduğunu ifade etti. Muhtar Yıldız, "Bizim istediğimiz, şantiyeyi buradan kaldırmaları. Çünkü insan sağlığına zararlı. Eğer bu şantiyeyi buradan kaldırmış olsalardı, biz bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Şehrin içinde böyle bir rezillik olamaz," dedi.

Mahalle sakini Ayhan Bilge Tecan da kokudan ve sivrisinek probleminden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Tecan, "Böyle yaşamayı hak etmiyoruz. Bir an önce bu çöpün buradan kaldırılıp, insanların olmadığı başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Kendimizin ve çocuklarımızın sağlığını düşünmek zorundayız," diyerek talebini netleştirdi.