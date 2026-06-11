Ege ve Akdeniz'in birçok noktasında çiçek açan yılan bıçağı bitkisi, görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 1 metreye kadar uzayan bitkinin gövdesindeki benekli yapı yılan derisini andırıyor. Ortasında yer alan koyu mor renkli kalın bölüm ise bıçak görünümü verdiği için halk arasında "yılan bıçağı" adıyla biliniyor.

Tozlaşmak için kötü koku yayıyor

Bitkinin en dikkat çeken özelliği ise yaydığı yoğun koku. Çiçek açtıktan sonraki ilk günlerde çevreye çürümüş et kokusu salan bitki, bu yöntemle sinekleri ve diğer böcekleri kendine çekiyor. Böylece tozlaşma sürecini tamamlıyor. Birkaç gün sonra ise koku büyük ölçüde kayboluyor.

Temas edenlerde tahriş oluşturuyor

Araceae familyasına ait olan yılan bıçağı bitkisinin yapraklarında, çiçeğinde ve yumrularında yüksek miktarda kalsiyum oksalat kristalleri bulunuyor. Bu madde çıplak elle temas edildiğinde ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntıya neden oluyor.

Tüketilmesi ciddi sonuçlar doğuruyor

Bitkinin ağız yoluyla alınması ise çok daha büyük risk taşıyor. Zehirli yapısı nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açan yılan bıçağı, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından tehlike oluşturuyor. Bu nedenle bitkinin görüldüğü alanlarda dikkatli olunması ve temas edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Doğada ilgi çekiyor ama risk taşıyor

Koyu bordo çiçeği, sıra dışı görünümü ve ağır kokusuyla doğanın en ilginç bitkileri arasında gösterilen yılan bıçağı, her yıl çiçek açtığı dönemde merak uyandırıyor. Ancak uzmanlar yerine yetkililer ve botanik kaynakları, bu bitkinin yalnızca uzaktan gözlemlenmesini öneriyor. Görüntüsü kadar taşıdığı risklerle de öne çıkan bitkiye karşı dikkatli davranılması gerekiyor.