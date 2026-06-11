Dünyanın en popüler turistik merkezleri her zaman ziyaretçilerini mutlu etmiyor. Küresel bagaj muhafaza ağı Radical Storage tarafından hazırlanan araştırma, turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı destinasyonları ortaya koydu.

EuroMonitor ve Mastercard'ın küresel turizm verileri temel alınarak hazırlanan çalışmada, dünyanın en çok ziyaret edilen 50 ülkesindeki binlerce turistik nokta incelendi. Yaklaşık 100 bin ziyaretçi yorumu değerlendirilirken savaş bölgelerinde bulunan merkezler araştırmaya dahil edilmedi.

Kalabalık ve yüksek maliyet şikâyetleri öne çıktı

Araştırmada olumsuz yorumların büyük bölümünün aşırı yoğunluk, uzun kuyruklar, yüksek giriş ücretleri ve beklentilerin karşılanmaması gibi nedenlerden kaynaklandığı görüldü.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve milyonlarca kişinin ziyaret ettiği birçok merkez, ziyaretçilerden beklenenden daha düşük puan aldı.

Listenin zirvesinde İngiltere yer aldı

Araştırmaya göre İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Alton Towers, yüzde 38,2 oranındaki olumsuz yorumla dünyanın en çok hayal kırıklığı yaratan turistik merkezi seçildi.

Ünlü eğlence parkı böylece üst üste ikinci kez listenin ilk sırasında yer aldı.

ABD'den birçok merkez ilk 10'a girdi

Listenin dikkat çeken yönlerinden biri de ABD'deki turistik merkezlerin fazlalığı oldu. Atlanta'daki Georgia Aquarium, Louisiana'daki Horseshoe Casino ve Orlando'daki Universal Islands of Adventure en fazla eleştiri alan noktalar arasında yer aldı.

Kanada, Macaristan, İspanya ve Japonya'dan da önemli turistik merkezler sıralamaya girdi.

İşte turistlerin en çok şikâyet ettiği 10 destinasyon

10. Fushimi Inari-taisha Tapınağı (Kyoto, Japonya) – %12 olumsuz yorum

9. Graceland (Memphis, ABD) – %12,6 olumsuz yorum

8. Space Needle (Seattle, ABD) – %12,6 olumsuz yorum

7. Siam Park (Tenerife, İspanya) – %13,4 olumsuz yorum

6. Universal Islands of Adventure (Orlando, ABD) – %15,6 olumsuz yorum

5. Ripley's Aquarium of Canada (Toronto, Kanada) – %16 olumsuz yorum

4. Széchenyi Kaplıcaları ve Havuzu (Budapeşte, Macaristan) – %16,6 olumsuz yorum

3. Horseshoe Casino (Louisiana, ABD) – %18,6 olumsuz yorum

2. Georgia Aquarium (Atlanta, ABD) – %19,6 olumsuz yorum

1. Alton Towers (Staffordshire, Birleşik Krallık) – %38,2 olumsuz yorum

Beklenti yükseldikçe memnuniyet düşüyor

Araştırma, dünyanın en tanınmış turistik noktalarının bile ziyaretçilerde aynı etkiyi bırakmadığını gösterdi. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliği artan merkezlerde beklentinin yükselmesi, memnuniyetsizlik oranlarını da beraberinde getirdi. Turistler artık sadece ününe değil, ziyaretçi deneyimine de daha fazla önem veriyor.