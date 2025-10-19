1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, yaklaşık 1,5 aydır süren av sezonunda kıyıya sardalya bolluğuyla dönüyor. "Derya kuzuları"nın peşinden giden Ege Bölgesi balıkçıları, ağlarını sardalyayla dolu bir şekilde güverteye çekerek, bu sezonun en çok kazanç getiren türü olan sardalyayla bereketli bir dönem geçirmenin sevincini yaşıyor. Bölgenin önemli balıkçılık merkezlerinden Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'na yanaşan tekneler, avladıkları sardalyaları kamyonlara yükleyerek başta İzmir olmak üzere ülkenin pek çok kentine ulaştırıyor.

Sardalya endişesi yerini bolluğa bıraktı

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, sezon öncesinde sardalya avına ilişkin bazı endişeleri olduğunu ancak denize açıldıktan sonra bu olumsuz düşüncelerden sıyrıldıklarını ifade etti. Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonuna oldukça iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, "Özellikle sardalya konusunda verimli bir başlangıç yaşadık. Görünen o ki, yılbaşına kadar bu sardalya bereketi devam edecek. İnşallah bu bolluk sürer ve halkımız da sofralarında ucuz balık tüketme imkanı bulur," dedi. Bu durum, tüketici fiyatları açısından da olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

"Deniz bizi bekliyormuş, Her taraf sardalya oldu"

Ege Bölgesi'nde gırgır balıkçılığı yapan Hüseyin Cambaz da, balık sezonunun beklediklerinden çok daha bereketli geçtiğini vurguladı. Yasaklı dönemlerde sardalya gelmemesi üzerine "Bu sene deniz boş" diye düşündüklerini belirten Cambaz, "Fakat deniz bizi bekliyormuş, kısmetimiz varmış. 1 Eylül'den sonra denizin her tarafı adeta sardalyayla doldu," şeklinde konuştu. Cambaz, mevsimlerin kurak geçmesine rağmen Ege'de sardalya bolluğunun yaşandığını ve sezonun bereketli ilerlediğini kaydetti. Ayrıca, yılbaşından sonra Ege sularında hamsi avının da artmasını beklediklerini, ancak palamut, uskumru ve kolyoz gibi türlerin kısıtlı olduğunu sözlerine ekledi.

Düşük fiyatlar tüketiciyi sevindiriyor

Bölge balıkçılarından Sercan Baran ise, geçen yıla göre bu sezon daha bereketli bir av dönemi yaşadıklarını, bu bolluğun da balık fiyatlarının düşük seviyede seyretmesine neden olduğunu belirtti. Sardalya avının yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Baran, "Bu yıl bir avda ortalama 300 ila 400 kasa sardalya yakalıyoruz. Fiyatlar biraz düşük seyrediyor. Balığın büyüklüğüne ve kalitesine göre bir kasa sardalya fiyatı 400 liradan başlayarak 1500 liraya kadar değişiyor," ifadeleriyle hem bolluğu hem de piyasa durumunu özetledi. Genel olarak balıkçı camiası, bu bereketli sezonun devam etmesini ve halkın uygun fiyata sağlıklı beslenmesini temenni ediyor.