Ege Bölgesi’nin köyleri son yıllarda doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Köyü ise ekolojik yaşam tarzını koruması ve organik ürünleriyle öne çıkıyor.

Asırlık Ağaçların Köyü

Kirazlı, çevresinde bulunan 1000 yıllık zeytin ağaçları ve 500 yıllık çınarlarıyla ziyaretçilere tarihi bir manzara sunuyor. Köy, adını ise geçmişte burada yoğun olarak bulunan kiraz ağaçlarından alıyor. Tarihi kazılarda çıkan şarap küplerine atıfla bir dönem “Küplüce” olarak bilinen köy, bugün ekolojik köy kimliğiyle tanınıyor.

Organik Pazarlar ve Yerel Ürünler

Kirazlı Köyü’nün en dikkat çeken yönlerinden biri organik tarım. Muz ve avokado dışında hemen her meyvenin üretildiği köyde özellikle kiraz, üzüm, incir ve zeytin ön plana çıkıyor. Köylüler, kendi ürettikleri ürünleri organik pazarlarda satışa sunarak hem geçimlerini sağlıyor hem de ziyaretçilere sağlıklı ürünler ulaştırıyor.

Doğal Lezzetler

Kirazlı’ya gelenlerin en çok tercih ettiği etkinliklerden biri köy kahvaltıları. Kahvaltıda sunulan tüm ürünler doğal ve köyde üretiliyor. Bunun yanı sıra keşkek, mantı, sarma ve gözleme gibi yöresel lezzetler de köyün mutfak kültürünün öne çıkan yemekleri arasında.

Konaklama Seçenekleri

Kirazlı Köyü’nde günübirlik gezilerin yanı sıra konaklama imkânı da bulunuyor. Köy evlerinin pansiyon haline getirildiği yerlerde misafirler doğal bir ortamda kalabiliyor. Böylece hem köy kültürünü deneyimlemek hem de doğayla iç içe bir tatil yapmak mümkün oluyor.

Ulaşım Bilgileri

Kirazlı, Kuşadası’na sadece 11 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İzmir’den köye gelmek isteyenler içinse yaklaşık 140 kilometrelik bir yolculuk gerekiyor. O-31 otoyolu üzerinden yapılan yolculuk, trafik yoğunluğuna bağlı olarak 1,5 – 1 saat 45 dakika arasında sürüyor.

Asırlık ağaçları, organik pazarı ve doğal yaşam tarzıyla Kirazlı Köyü, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için Kirazlı, Ege’nin en dikkat çekici rotalarından biri olmayı sürdürüyor.