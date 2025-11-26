Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye’nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en önemli akademik ve endüstriyel platformları arasında yer alan Havacılık Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı (ATAConf’25), Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen konferans; akademisyenleri, sektör temsilcilerini, araştırmacıları ve endüstri paydaşlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Geniş katılım, güçlü sponsor desteği

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin Ana Sponsor olduğu etkinlikte Kale Jet Motorları Altın Sponsor olarak yer aldı; Aselsan, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile THY Teknik de sponsorluk desteği verdi. Konferansa; Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, EÜ Havacılık MYO Müdürü Prof. Dr. Rüstem Barış Yeşilay, MSÜ Hava Astsubay MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert, sektörün önde gelen kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Ersan: “Ege Üniversitesi havacılığın gelişimine yön veren bir kurumdur”

Konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesinin havacılık alanındaki ilerlemeyi yalnızca takip eden değil aynı zamanda bu gelişime yön veren bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Ersan, “Havacılık MYO, ülkemizde en çok tercih edilen ve en yüksek puanla öğrenci kabul eden okullar arasında yer aldı. MSÜ ile yürüttüğümüz iş birliği, akademi ve sektörü aynı zeminde buluşturarak önemli bir sinerji oluşturdu. Etkinliğe katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.

Kaymakam Kurnaz: “Sizler Türkiye'nin gökyüzündeki geleceğisiniz”

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, havacılığın yalnızca bir ulaşım alanı değil; teknoloji, mühendislik, savunma sanayi ve bilimin kesiştiği stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekti. Öğrencilere seslenen Kurnaz, “Merakınız, çalışma azminiz ve üretme isteğiniz bu ülkenin havacılık hedeflerini gerçekleştiren en büyük güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Yeşilay: “Yapay zeka havacılığın geleceğine yön veren temel güçtür”

EÜ Havacılık MYO Müdürü Prof. Dr. Rüstem Barış Yeşilay, konferansın ana temasının yapay zeka olduğunu belirterek, bu teknolojinin bakım-onarımdan uçuş emniyetine, rota optimizasyonundan insansız hava araçlarına kadar havacılığın her alanını dönüştürdüğünü vurguladı. Yeşilay, “Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, havacılık ve uzay teknolojilerinde lider bir Türkiye inşa etmek hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Prof. Mert: “Türklerin havacılığa ilgisi tarihin derinliklerine dayanır”

MSÜ Hava Astsubay MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert, Cevheri’den Hezarfen Ahmet Çelebi’ye, Lagari Hasan Çelebi’den günümüz savunma sanayisine uzanan süreçte Türk milletinin havacılığa duyduğu ilginin tarihsel bir temele sahip olduğunu ifade etti. Mert, konferansın yeni iş birliklerine ve bilimsel gelişime katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Havacılığın geleceği 4 özel panelde tartışıldı

Konferansta Aselsan, Roketsan ve Havelsan uzmanlarının yer aldığı “Yapay Zeka ile Savunma Havacılığının Yeni Çağı”,

İGA İstanbul Airport, Turkish Technic ve THY Teknoloji temsilcilerinin katıldığı “Yapay Zeka ile Sivil Havacılığın Yeni Çağı” panelleri düzenlendi.

DB Tarımsal Enerji özel paneli ise sürdürülebilir havacılık yakıtları ve karbonsuzlaşma süreçlerine odaklandı. Ayrıca Vecihi Hürkuş’un ilk yerli uçağıyla gerçekleştirdiği uçuşun yıl dönümüne özel panel yoğun ilgi gördü.

Prestijli bir ulusal etkinlik

Toplam 193 katılımcının yer aldığı ATAConf’25’te, 11 oturumda 47 bildiri yüz yüze, 4 çevrimiçi oturumda 16 bildiri uzaktan sunuldu. TÜBİTAK 2223-B desteği alan konferans, ulusal ölçekte prestijli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.