3. Lig 4. Grup’ta namağlup ilerleyen Karşıyaka, 27 günlük aranın ardından taraftarının karşısına çıkıyor. Bahis soruşturması nedeniyle lige verilen ara sonrası yeşil-kırmızılılar, Play-Off hattındaki Denizli İdmanyurdu karşısında kritik bir maça hazırlanıyor.

27 günlük ara bitiyor

Karşıyaka, taraftarı önüne son olarak 2 Kasım’da Uşakspor karşısında çıkmıştı. Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanı ve ardından alt liglerde bahis soruşturması nedeniyle verilen iki haftalık ara, yeşil-kırmızılı taraftarın özlemini artırdı.

Bu sezon 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup bir performans ortaya koyan İzmir temsilcisi, cumartesi günü Denizli İdmanyurdu’nu ağırlayarak hem moral bulmak hem de Play-Off hattındaki rakibini geride bırakmak istiyor.

Bahis soruşturması kadroları etkiledi

Alt liglerde yürütülen bahis soruşturması, birçok takım gibi Karşıyaka’yı da önemli ölçüde etkiledi. Yeşil-kırmızılı ekipte ilk 11’de forma giyen 7 oyuncu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları aldı.

45 günlük hak mahrumiyeti uygulanan

Yasin, Tunay, Harun, Hıdır, cezalarını tamamlayarak ikinci yarının ilk maçında takıma dönebilecek.

Denizli İdmanyurdu da eksik geliyor

Karşıyaka’nın cumartesi günkü rakibi Denizli İdmanyurdu da soruşturmadan etkilenen takımlar arasında. Denizli ekibinin 8 futbolcusu, hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

Zirve yarışında tablo yeniden değişti

Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında aldığı beraberlikle 24 puanda kalmış ve liderliği 25 puanla Kütahyaspor’a kaptırmıştı.

Soruşturma kapsamında Kütahyaspor’un 12 oyuncusuna ceza verilmesi ise zirvedeki dengeleri yeniden değiştirdi.

Takıma moral dopingi verildi

Maç öncesinde camiadan da destek geldi. Eski Karşıyaka başkanlarından ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, takım oyuncularıyla bir araya gelerek moral yemeği organize etti.

Hedef: Taraftarla yeniden kenetlenmek

Karşıyaka, uzun aranın ardından taraftarıyla kucaklaşacağı bu kritik maçta hem moral kazanmayı hem de zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Tribünlerin dolması beklenirken kulüpte hedef, evinde kayıpsız bir geri dönüş yapmak.