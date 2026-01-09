Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olan yağışların ardından önümüzdeki günlere dair kritik hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yağışların iç kesimlerde etkisini yitirdiği görülürken, uzmanlar hem sıcaklık dalgalanmaları hem de denizlerde beklenen fırtına konusunda vatandaşları uyardı. İşte İzmir, Aydın ve Manisa hattında hafta sonu ve sonrasına dair beklenen meteorolojik gelişmelerin detayları:

Ocak ayına bereketli başlangıç

Bölgemizde son üç gündür etkili olan yağışlar, yer yer yüksek miktarlara ulaşarak ocak ayı için umut verici bir tablo oluşturdu. Kaydedilen verilere göre İzmir, 64.6 kilogram yağışla en fazla yağışı alan il olurken, Manisa'da 55 kilogram, Aydın'da ise 13.1 kilogram yağış miktarı ölçüldü. Özellikle İzmir'in merkez ve kuzey ilçelerinde yağışların daha baskın olduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri, bu yağışların henüz ocak ayı ortalamalarını yakalamaya yetmediğini ancak mevsime oldukça verimli bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Gece sıcaklıklarının ise Manisa'da 5 dereceye, İzmir ve Aydın'da ise 7 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Cuma günü sıcaklıklarda sert düşüş ve fırtına alarmı

9 Ocak Cuma günü itibarıyla bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. Bugün için beklenen en yüksek sıcaklık değerleri İzmir'de 13 derece, Aydın'da 14 derece ve Manisa'da 12 derece civarında seyredecek. Kara kesimlerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden esmesi beklenirken, denizlerde ulaşımı aksatabilecek fırtına uyarısı yapıldı. Dün etkili olan lodosun yerini alan bu rüzgar akışının, denizciler ve kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabileceği vurgulandı.

Hafta sonu yağışlar geri dönüyor

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için meteorolojiden yağış uyarısı geldi. Yarın yani 10 Ocak Cumartesi günü İzmir'de sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında değişirken, Aydın 7-15 derece, Manisa ise 5-15 derece bandında olacak. Ancak pazar günü bölge genelinde yeni bir yağış dalgasının etkili olması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların İzmir'de 12-15 derece, Aydın'da 10-12 derece ve Manisa'da 8-13 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu yağış geçişlerinin pazartesi sabah saatlerine kadar süreceği ve ardından bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

İç kesimlerde don tehlikesi

Yeni haftanın başlangıcıyla birlikte hava şartlarında keskin bir değişim daha yaşanacak. Pazartesi günü itibarıyla sıcaklıklar tekrar düşüş eğilimine girecek ve özellikle salı günü bölgemizin iç kesimlerinde zirai don tehlikesi yaşanabilecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin güneyinden başlayacak lodos fırtınasının zamanla kıyı kesimlerde şiddetini artırması bekleniyor. Mevsim normallerine göre oldukça değişken bir periyottan geçildiğini hatırlatan uzmanlar, vatandaşların can ve mal güvenliği için meteorolojinin erken uyarı sistemlerini ve güncel tahminleri yakından takip etmeleri gerektiğini önemle hatırlattı.