Muğla’nın sakin ilçelerinden Köyceğiz’de yer alan Köyceğiz Gölü, berrak suyu, termal kaynakları ve doğal ekosistemiyle son yıllarda dikkat çekiyor. Fethiye’ye yaklaşık bir saat uzaklıktaki göl, dağlarla çevrili yapısı ve sazlıklarıyla bölgenin en özel doğal durakları arasında kabul ediliyor.

Doğanın Suyla Buluştuğu Alan

Köyceğiz Gölü, Namnam Çayı ve Yuvarlakçay’dan beslenen yapısıyla yıl boyunca canlılığını koruyan nadir ekosistemlerden biri. Fazla suyunu Dalyan Boğazı aracılığıyla Akdeniz’e ulaştıran göl, su sporlarından fotoğrafçılığa kadar pek çok aktiviteye elverişli yapısıyla farklı ziyaretçi gruplarını ağırlıyor. Yürüyüş yolları, göl kıyısında yer alan dinlenme alanları ve küçük işletmeler, bölgeyi erişilebilir hale getiriyor.

Göl Değil, Resim Kareleri

Köyceğiz’in sabah saatleri, sis tabakasının göl yüzeyini kapladığı sakin bir atmosfer sunuyor. Gün içinde kuşların su üzerindeki hareketi, akşam ise gökyüzüne yayılan turuncu tonlar ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıyor. Göl kıyısı, fotoğraf meraklılarının özellikle gün batımı saatlerinde yoğun ilgi gösterdiği bölgelerden biri konumunda.

Âşık Adası ve Efsaneler

Gölün ortasında yer alan Âşık Adası, yıllardır anlatılan bir efsaneyle biliniyor. Rivayete göre kavuşamayan iki sevgili burada sonsuza kadar birlikte olmuş. Bugün tekne turlarıyla ziyaret edilen ada, romantik ruhunu hâlâ koruyor. Yakınındaki “Hapishane Adası” ise Ceneviz dönemine ait kalıntılarıyla tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Şifalı Termal Kaynaklar

Köyceğiz Gölü’nün en dikkat çekici özelliklerinden biri, tabanından çıkan sıcak ve soğuk termal kaynaklar. Sağlık turizmi açısından önemli bir yer tutan bu suların romatizma, cilt ve kas rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Göl çevresinde yer alan küçük kaplıcalar, bölgeye gelen ziyaretçilere doğal bir yenilenme deneyimi sunuyor.

Dünya Mirası Adayı

“Özel Çevre Koruma Alanı” statüsündeki Köyceğiz Gölü, günlük ormanları, sazlıkları ve nadir su bitkileriyle zengin bir biyolojik çeşitlilik barındırıyor. Bu yapısıyla UNESCO Dünya Mirası adayları arasında gösterilebilecek doğallığa sahip. Sazlıklar arasında süzülen tekneler, hem doğayı hem tarihi yakından hissettiren sessiz bir rota oluşturuyor.

Ulaşım ve Lezzet Durakları

Köyceğiz Gölü’ne Muğla’dan yaklaşık bir saatte, Fethiye’den ise yaklaşık 50 dakikada ulaşılabiliyor. D400 karayolu üzerinden sağlanan ulaşım, çam ormanlarıyla çevrili rotasıyla keyifli bir yolculuk sunuyor.

Göl kenarında yer alan küçük işletmelerde taze balık, mezeler ve ev yapımı limonata tercih edilirken, sabah kahvaltısı ve gün batımında içilen çay bölgeye özgü sade bir tatil deneyimi sunuyor.

Doğanın sessiz gücünü hissettiren Köyceğiz Gölü; ekosistemi, termal suları, efsaneleri ve manzaralarıyla Ege’nin dikkat çeken güzelliklerinden biri. Ziyaret edenler yalnızca manzarayı değil, dinginliği de yanında götürüyor. Göl kıyısında geçirilen birkaç saat bile, yoğun tempodan uzaklaşmak isteyenler için önemli bir mola niteliği taşıyor.