Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Esenyurt’ta düzenlediği mitingde dile getirdiği çarpıcı bahis iddiaları, yargı makamlarını harekete geçirdi. Özel, konuşmasında "İzmir’de oynanan bir futbol karşılaşmasında Göztepe’ye haksız bir kırmızı kart gösterildiğini ve bu kararı veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan bir kişinin, tam 5,5 milyon liralık yasadışı kırmızı karta bahis oynadığı" yönünde ciddi bir iddiayı kamuoyuna duyurmuştu. Spor müsabakalarının dürüstlüğünü sarsan bu ithamlar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayı ve iddiaların odağındaki yasadışı bahis faaliyetlerini araştırmak üzere re’sen soruşturma başlattı.

Özgür Özel'in mitingdeki sözleri soruşturmanın fitilini ateşledi

CHP lideri Özgür Özel'in miting kürsüsünden yaptığı bu açıklama, yalnızca spor camiasında değil, adli makamlarda da büyük yankı uyandırdı. Özel’in direkt olarak bir hakem kararını ve bu kararın hemen öncesinde veya sonrasında gerçekleşen yüksek meblağlı yasadışı bir bahis işlemini işaret etmesi, iddiaların sıradan bir spekülasyonun ötesine geçtiğini gösterdi. Başsavcılık, halkın güvenini ve futbolun temizliğini doğrudan ilgilendiren bu tür suçlamaların araştırılmasını yasal bir zorunluluk olarak değerlendirdi. Soruşturma, özellikle yasadışı bahis organizasyonu, şike veya teşvik primi iddialarının varlığını teyit etme ve sorumluları adalet önüne çıkarma hedefi taşıyor.

Soruşturmanın odağında yasadışı bahis ve Kuzey Kıbrıs bağlantısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan bu soruşturma, Özgür Özel'in işaret ettiği iki ana konuya yoğunlaşacak: Birincisi, Göztepe maçındaki o "haksız" kırmızı kart kararının ardında herhangi bir kasıtlı durumun veya dış etkileşimin olup olmadığı; ikincisi ise, iddia edilen 5,5 milyon liralık rekor bahis işlemini gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs merkezli kişinin veya kişilerin kimliklerinin tespiti. Soruşturma kapsamında, bahsi geçen futbol maçının kayıtları, hakem raporları, yasadışı bahis ağlarına ait dijital izler ve mali hareketlilikler titizlikle incelenecek. Başsavcılığın bu hızlı aksiyonu, yasadışı bahis yoluyla sporun manipülasyonuna karşı devletin kararlı duruşunu göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Olayın aydınlatılması, hem sporun güvenilirliği hem de yasadışı bahis şebekeleriyle mücadele açısından kritik bir gelişme olarak kaydedildi.