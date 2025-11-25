Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kapıkırı Köyü, Bafa Gölü kıyısındaki eşsiz konumu ve binlerce yıllık tarihiyle son dönemde kültür ve ekoturizm alanında dikkat çeken yerleşimler arasına girmeye başladı. İzmir’e yaklaşık 200–230 kilometre uzaklıkta bulunan köy, Herakleia Antik Kenti’nin kalıntıları üzerine kurulmuş yapısıyla Türkiye’nin en karakteristik kırsal yerleşimlerinden biri olma özelliği taşıyor.

İzmir’den ulaşım kolaylığı bölgeyi cazip hale getiriyor

Kapıkırı Köyü’ne ulaşım, özel araçla Aydın-Söke güzergâhı üzerinden Milas yönüne ilerlenerek sağlanıyor. Bölgeye Milas ve Söke’den düzenlenen dolmuş seferleriyle de erişim mümkün. Köyün konumu, Milas’a 39 kilometre, Didim’e 48 kilometre, Kuşadası’na 88 kilometre ve Muğla şehir merkezine 110 kilometre mesafede bulunması nedeniyle farklı rotalar arayan gezginler için alternatif bir durak niteliği taşıyor.

Antik Herakleia’nın izleri bugün hâlâ köy yaşamının içinde

Kapıkırı Köyü’nün en dikkat çeken özelliği, Hellenistik dönemden Bizans’a uzanan köklü tarihi mirasın günümüz yaşamıyla iç içe geçmiş olması. Köyün evleri ve sokakları, antik surların, agoranın ve tarihi yapı taşlarının çevresinde yer alıyor. M.Ö. 7. veya 8. yüzyıla dayanan Herakleia Antik Kenti’nin izleri, bölgede yaşayanlar için sıradan bir günlük manzara niteliğinde.

Latmos Dağları ise bölgenin tarihsel önemini derinleştiren bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Dağların çevresinde 8 bin yıl öncesine dayanan kaya resimleri ve Yediler Manastırı gibi erken Hristiyanlık döneminden kalma yapılar yer alıyor. Bu yönüyle Kapıkırı, hem arkeolojik hem de kültürel araştırmalar için önemli bir sahaya dönüşüyor.

Bafa Gölü’nün ekosistemi köy yaşamını şekillendiriyor

Kapıkırı, Bafa Gölü Tabiat Parkı sınırlarında bulunmasıyla Türkiye’nin en özel sulak alanlarından birinin merkezinde yer alıyor. Gölün dört adası, zengin flora ve faunası ile 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yapması, bölgeyi ornitoloji açısından değerli kılıyor. Balıkçılık ise göl çevresindeki yaşamın geleneksel geçim kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

Köyün sosyo-kültürel yapısı çok katmanlı bir yaşam sunuyor

TÜİK verilerine göre Milas ilçesine bağlı bir mahalle statüsünde yer alan Kapıkırı Köyü, yaklaşık 130 haneden oluşan kırsal karakterini koruyan bir yerleşim birimi. Bölge halkı balıkçılık, zeytincilik ve gelişen turizm faaliyetlerinden gelir elde ediyor. Son yıllarda köyün doğal ve tarihi yapısına ilgi duyan yabancı uyruklu kişilerin ev satın alarak yerleşmesi, Kapıkırı’nın sosyal dokusuna uluslararası bir çeşitlilik kazandırmış durumda.

Göl kıyısında düzenlenen kayık turları, yerel el işi ürünlerinin satışı ve geleneksel üretim pratikleri, köyün kültürel mirasının turizmle olan etkileşimini ortaya koyuyor. Bu yönüyle Kapıkırı, hem yerel yaşamı koruyan hem de ziyaretçilere özgün deneyimler sunan bir köy kimliği taşıyor.