Son Mühür/ Osman Günden - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Anahtar Parti İzmir İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş, kadınların ve erkeklerin ortak katılımıyla gerçekleşti. İl binasından Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık mesajı verildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından, turuncu renkli balonlar gökyüzüne bırakıldı. Anahtar Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Pınar Geboloğlu, yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

“Attığımız her adım bir vicdan çağrısıdır”

Geboloğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada sadece yürümek için değil, bir gerçekliği değiştirmek için buluştuk. Kadına yönelik şiddet bu ülkenin en acı ve en yakıcı sorunlarından biridir. Attığımız her adım bir protesto değil; bir vicdan çağrısıdır. Biz kadınlar bu ülkenin emeği, umudu ve geleceğiyiz. Ancak şiddet, istismar ve kadın cinayetleri hayatlarımızı tehdit etmeye devam ediyor.”

Erkeklerin de yürüyüşe katılmasının önemine değinen Geboloğlu, “Kadına yönelik şiddet sadece kadınların değil, toplumun tamamının mücadelesidir. Bir erkeğin sessiz kalması, başka bir erkeğin şiddetine zemin hazırlar. Bu mücadele birlikte verildiğinde anlam taşır” dedi.

“Her kadın için güven içinde yaşamak bir haktır”

Geboloğlu, Anahtar Parti’nin konuya ilişkin duruşunu şu sözlerle aktardı: “Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Adalet hızla ve eksiksiz işletilmelidir. Şiddeti önleyici politikalar güçlendirilmelidir. Kadınların eğitimde, ekonomide ve siyasette güçlenmesi zorunluluktur. Her kadın için güvende yaşamak bir lütuf değil, temel bir haktır.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünü hatırlatan Geboloğlu, bu sözün toplumun geleceğini şekillendiren gücü anlattığını belirtti. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun, “Türkiye’nin zor zamanlarında kadınlar milletin en büyük güvencesi olmuştur” sözünü hatırlatan Geboloğlu, bu ifadenin kadının toplumsal yapıdaki belirleyici rolünü gösterdiğini vurguladı.

“Bu mücadeleyi büyüteceğiz”

Geboloğlu konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün burada yükselen ses, asla susmayacak bir sesin başlangıcıdır. Biz kadınların yanında değil, kadınlarla birlikteyiz. Bir kadının daha canı yanmasın, bir annenin daha yüreği dağlanmasın, bir kız çocuğunun hayalleri yarım kalmasın diye mücadelemiz sürecek. Anahtar Parti İzmir İl Kadın Kolları olarak söz veriyorum; bu mücadeleyi büyüteceğiz ve kadına karşı şiddet bitene kadar durmayacağız.”