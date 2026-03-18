Son Mühür / İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında bulunan İzmir ve Manisa illerindeki toplam 187 taşınmazı kiraya vermek üzere dev bir ihale süreci başlattığını açıkladı. Zeytinliklerden lüks villalara, ticari dükkanlardan meskenlere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan taşınmazlar vitrine çıkarak detayları paylaşıldı.

En yüksek kira bedeli Çeşme’de

İzmir’in Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Tire ilçelerindeki taşınmazların listede yer alması dikkati çekti. Özellikle Bayındır’ın Çenikler, Ergenli ve Zeytinova gibi mahallelerinde çok sayıda zeytinlik vasıflı arazi kiraya verileceği duyuruldu. Araziler arasında 123 bin metrekareyi aşan büyüklüğe sahip zeytinlikler için aylık 20 bin 606 TL gibi bedeller öngörülmesi dikkati çekti. Listenin en yüksek kira bedeline sahip taşınmazlarından biri ise Çeşme Sakarya Mahallesi'nde bulunan ve aylık muhammen bedeli 120 bin TL olarak belirlenen dükkan oldu. Ayrıca Foça'da Atatürk Mahallesi'nde yer alan dört adet villanın her biri için 48 bin ile 50 bin TL arasında değişen aylık kira bedelleri talep ediliyor.

Manisa bölgesinden de taşınmazlar var

Manisa bölgesinde ise Akhisar, Alaşehir, Demirci, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Soma, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde kiralama yapılacak. Alaşehir ilçesinde tarihi bir dokuya sahip olan Kurşunlu Han içerisindeki çok sayıda dükkan, 5 bin ile 7 bin TL arasındaki bedellerle "özel şartlı" olarak kiraya sunuluyor. Akhisar'da yer alan tarihi Gülruh ve Hergelen camilerinin tuvaletleri ile Medar Mahallesi'ndeki değirmen ve avlusu da ihale kapsamındaki ilginç taşınmazlar arasında bulunuyor. Soma ve Turgutlu'da ise mesken ve depo niteliğindeki alanlar için kiralama süreci işletilecek.