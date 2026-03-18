Son Mühür / Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlamlı bir ziyaret turu gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı öncesine denk gelen programda Tugay; Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, TEMŞAD, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Başkan Tugay, ziyaretlerde şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin süreceğini belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

“İzmir’de gördüğümüz ilgiyi başka yerde görmedik”

Ziyaretlerin ilk durağı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği oldu. Dernek Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, yeni hizmet binasını Başkan Tugay’a tanıttı. Çerçioğlu, İzmir’de gördükleri destekten memnuniyet duyduklarını belirterek,

“İzmir’de gördüğümüz ilgi ve alakayı başka hiçbir şehirde görmedik. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz” dedi.

TEMŞAD’dan belediyeye teşekkür

Başkan Tugay, daha sonra Konak Kemeraltı’nda bulunan TEMŞAD Genel Merkezi’ni ziyaret etti. TEMŞAD Genel Başkanı Ufuk Çoban, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Çoban, iki üyelerinin evde bakım hizmetinden faydalandığını belirterek, “Biz sizden razıyız. Çok büyük iyilikler bunlar” ifadelerini kullandı. Derneğe sağlanan temizlik desteğinin de önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Muharip Gaziler Derneği’nde duygusal anlar

Ziyaret programının bir diğer durağı ise Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi oldu. Başkan Tugay’ın, Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay’ın da geçmişte üyesi olduğu dernekte duygusal anlar yaşandı.

Şube Başkanı Orhan Aydın, Tugay’a hitaben, “Sizi görünce çok mutlu oluyoruz. Sizi gerçekten çok seviyoruz” dedi.

“Ne zaman arasak çözüm buluyoruz”

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde de sıcak bir karşılama gerçekleşti. Dernek Başkanı Yücel Alphan, belediye ekiplerinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek,

“Ne zaman telefon açsak büyük bir sabırla cevap veriyorlar. Bütün sorunlarımız çözülüyor” diye konuştu.

Tugay: “Bu görev hizmet içindir”

Ziyaretlerde konuşan Başkan Tugay, kamu görevlerinin kişisel çıkar için değil, topluma hizmet amacıyla yürütüldüğünü vurguladı. Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Bu görevler kişisel çıkar ya da gösteriş için değil, en iyi hizmeti sunmak içindir. Şehit yakınları ve gazilerimiz ülke için büyük bir değer taşıyor. Sizler bizim için kutsal emanetsiniz. Bütün duygularınızı paylaşıyorum.”

Birlik ve beraberlik mesajı

Ramazan Bayramı öncesi birlik ve dayanışma vurgusu yapan Tugay, yalnızca özel günlerde değil, yıl boyunca bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. Sosyal etkinliklerin artırılacağını belirten Tugay,

“Bizden istediğiniz ne varsa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliği güçlendirecek çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Kemeraltı’nda esnaf ziyareti

Program kapsamında Kemeraltı Çarşısı’na da geçen Başkan Tugay, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve önerileri dinleyen Tugay, kent genelinde hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.