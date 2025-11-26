Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültesi’ni ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. İsmail Can Paylan ve akademik kadroyla bir araya geldi; sürece ilişkin bilgi alarak fakülteyi tebrik etti.

“Akredite program sayımız 7 kat arttı”

Ege Üniversitesinde kalite güvencesi ve akreditasyonun kurumsal bir kültüre dönüştüğünü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’de YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi unvanına sahibiz. 2017 yılında 11 olan akredite program sayımız, 2025 itibarıyla 79’a yükseldi. Araştırma üniversitesi kimliğimizle birlikte akreditasyon süreçlerine verdiğimiz önem, mezunlarımızın iş dünyasında ve akademik alanda güçlü bir avantaj elde etmesini sağlıyor” dedi.

Rektör Budak, Ziraat Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim kalitesini kanıtladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Ziraat Fakültemiz, ENAEE tarafından verilen EUR-ACE akreditasyonunu 9 bölümde alarak büyük bir başarı yakaladı. Ayrıca 10 bölümle ulusal akreditasyon sürecini tamamlayan tek ziraat fakültesi oldu. Fakülte yönetimini, akademik ve idari çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversitemizde oluşturduğumuz kalite kültürünü sürdürülebilir kılarak başarılarımıza yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz.”

“Gurur duyuyoruz”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Can Paylan ise fakültenin elde ettiği uluslararası başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek destekleri için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür etti. Ziyaret, Rektör Budak ve fakülte akademisyenlerinin pasta keserek başarıyı kutlamasıyla sona erdi.