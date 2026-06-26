Son Mühür - İstanbul merkezli 11 ilde organize silahlı suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 4 farklı suç örgütüyle bağlantılı 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlar yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli yürütülen çalışma kapsamında Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl’de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kırmızı bültenli isimler de var

Operasyonda, elebaşıları yurt dışında bulunan ve bazılarının hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 4 ayrı organize silahlı suç örgütü hedef alındı. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin çok sayıda ağır suça karıştığı belirlendi.

Şüphelilerin nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından arandığı öğrenilirken, operasyonlarda toplam 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.