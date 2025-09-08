Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı’nın yürütücüsü olduğu proje, afet ve acil durum senaryolarında sağlık personelinin karar verme süreçlerini güçlendirecek oyunlaştırılmış bir dijital eğitim platformunun geliştirilmesini amaçladı. START triyaj algoritmasına dayalı bu platform, gerçekçi senaryolarla pratik yapma imkânı sağlayacak.

Rektör Budak’tan proje ekibine tebrik

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sağlık temalı bir üniversite olarak bu alanda nitelikli projeleri literatüre kazandırmayı sürdürüyoruz. Afet ve acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin önemi kritik. Hocalarımızın geliştirdiği bu platformun TÜBİTAK tarafından desteklenmesi gurur verici. Proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Afet tıbbına özgün katkı

Doç. Dr. Altuncı, projenin paramedik öğrencilerin eğitimine odaklandığını belirterek, “Bu proje, START algoritmasına dayalı dijital ciddi oyun geliştirerek eksikliği gidermeyi hedefledi. Oyunlaştırılmış öğrenme teknikleriyle etkileşimi artıran, karar verme süreçlerini destekleyen ve gerçekçi senaryolar sunan bir sistem olacak. Afet tıbbı ve sağlık eğitimi literatürüne kavramsal ve teknolojik düzeyde özgün katkı sağlamayı amaçladık” diye konuştu.

Geniş akademik işbirliği

Projede, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Ekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kökten Ulaş Birant, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haldun Akoğlu araştırmacı olarak görev aldı. Ayrıca Paramedik Batuhan Tay ve Akın Turhan ile Mühendis Beyza Hilal Durak bursiyer olarak projeye dahil oldu.