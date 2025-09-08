Balçova'daki karakola yapılan saldırıda 2 polis şehit oldu!

Son Mühür- Saldırıda, karakol çevresinde bulunan bazı vatandaşların da mermilerin hedefi olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve özel harekât ekibi sevk edildi.

Saldırı sırasında bölgede bulunan vatandaşlar can havliyle kaçıştı. Silah sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, güvenlik güçleri kısa sürede bölgeyi kontrol altına aldı.

Bölge güvenlik çemberine alındı

Olayın ardından polis merkezi çevresi tamamen kapatıldı. Çevredeki cadde ve sokaklara polis barikatları kurularak giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Saldırının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, akşam yapılması planlanan 9 Eylül resepsiyonunun iptal edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Balçova Polis Karakolu’na yapılan silahlı saldırıda görev başındaki polislerimizin şehit olması nedeniyle bu akşam yapılması planlanan 9 Eylül Resepsiyonumuz iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz.”