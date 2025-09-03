Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı tedavilerinin yapıldığı, bölgenin son basamak hastanesi olarak hizmet sunuyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sağlık hizmetlerinin üniversitenin topluma katkı misyonunun en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, hastanenin altyapı ve donanımının günün ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilendiğini söyledi.

Modern altyapı ve yeni ameliyathane

10 bin metrekarelik kullanım alanına sahip hastanenin kapasitesinin artırıldığını ve son teknolojik cihazlarla donatıldığını ifade eden Rektör Budak, Nisan ayında hizmete açılan modern ameliyathanede iki genel anestezi ünitesi bulunduğunu belirtti. Burada, bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarından sevk edilen zor vakalar ile çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin tedavileri güvenle yapılabiliyor.

Engelsiz erişim ve dijital uygulamalar

Yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş sağlığını korumanın zorluklarına dikkat çeken Budak, bina içinde ve dışında yapılan yapısal düzenlemeler ile erişilebilirliğin artırıldığını, engelli ve yaşlılara yönelik pek çok dijital uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi. “Fiziki ve dijital uygulamalarımız neticesinde engelsiz bir konsept oluşturduk” dedi.

Eğitim ve hizmet bir arada

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin ilk fakültesi olarak bir yandan geleceğin diş hekimlerini yetiştirirken, diğer yandan milyonlarca hastaya dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor.

“Dünya standartlarında hizmet”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, fakültenin Sağlık Bakanlığı tarafından A plus ilan edildiğini ve ulusal akreditasyona sahip olduğunu hatırlatarak, “Tedavi üniteleri ve kliniklerimiz tamamen yenilendi. Hastalara en iyi hizmeti sunabilmemiz için destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ediyorum” dedi.