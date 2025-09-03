İki kurum arasında bilgi paylaşımını ve katma değeri artırmayı hedefleyen protokol, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Eğitimden Kariyere Geniş Kapsamlı İş Birliği

Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik tarafından imzalanan protokolle, İzmir Doğalgaz çalışanlarına yönelik önemli avantajlar sunuldu. Çalışanlar, üniversitenin lisansüstü programlarında indirimli eğitim alabilecek, hatta yeterli başvuru sayısına ulaşılması halinde kendilerine özel şubelerde ders görebilecekler. Bu sayede, çalışanlar firma uygulamaları üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlayabilecekler.

Ayrıca, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) aracılığıyla çalışanlara ve yöneticilere yönelik sertifika programları ve kurumsal akademiler de oluşturulacak.

İş birliği, yalnızca İzmir Doğalgaz çalışanlarına değil, aynı zamanda Yaşar Üniversitesi öğrencilerine de kapı açıyor. Öğrenciler, İzmir Doğalgaz'da staj ve iş imkanları bularak nitelikli gençlerin sektöre istihdamına katkı sağlayacak. İki kurum, ortak Ar-Ge projeleri yürüterek ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanabilecek ve bilimsel yayınlar hazırlayabilecek.

"Sürdürülebilir Bir Üniversite-Sanayi Köprüsü"

Protokolün önemine değinen Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin görevinin sadece bilgi üretmek olmadığını vurgulayarak, "Bu iş birliği, sürdürülebilir bir üniversite-sanayi köprüsü oluşturma hedefimizin önemli bir adımıdır" dedi.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise iş birliğinin sektörün geleceği için kritik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Genç yeteneklere yeni fırsatlar sunmayı önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, hem çalışanlarımızın akademik kariyerlerine katkı sağlayacağız hem de üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçireceğiz."