Son Mühür - İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 sona erdi. Ege Üniversitesi, 81 takımla katıldığı festivalde 13 takımla finalist oldu.

Yoğun katılım

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025, bu yıl da milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Festivale en yoğun katılım sağlayan üniversitelerden biri olan Ege Üniversitesi, toplam 81 takımla yarışmalara katıldı. Üniversite bünyesindeki 13 takım finale yükseldi.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, festivalin ardından yaptığı açıklamada, “Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve danışman hocalarımızla TEKNOFEST’teki yerimizi aldık. 81 takımla yarıştık, 13 takımımız finalist oldu. Öğrencilerimizin farklı alanlarda başarı hikayeleri yazması, ülkemizin geleceği için büyük bir güvence oluşturdu. Tüm gençlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Stand yoğun ilgi gördü

Festival boyunca Ege Üniversitesi standı ziyaretçilerden büyük ilgi topladı. Öğrencilerin bilim ve teknoloji ekosisteminde geliştirdiği yenilikçi projeler sergilendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da standı ziyaret ederek öğrencilerin projelerini inceledi.

“Millî teknoloji hamlesine katkı sunuyoruz”

Prof. Dr. Budak, “Beş gün boyunca yerli ve millî teknolojiye yön veren projelerimizle, ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a ve TEKNOFEST’i gençlerle buluşturan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a şükranlarımı sunuyorum. Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin araştırma ekosistemine katılımını teşvik ediyor, projelerini topluma fayda sağlayacak uygulamalara dönüştürmeleri için desteğimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.