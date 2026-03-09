Son Mühür/ Merve Turan- Efes Selçuk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dayanışmanın ve kararlılığın simgesi olan görkemli bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, kentin kadınları hakları ve özgürlükleri için tek ses oldu. İstasyon Meydanı’ndan başlayan ve Efes Selçuk Belediyesi Kadın Bando Takımı’nın ritimleriyle güçlenen korteje; Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dövizlerle yürüyen kadınlar, toplumsal eşitlik mesajını kentin sokaklarına taşıdı.

Adalet ve özgürlük yolunda kadın dayanışması

Ferahlı Parkı’nda tamamlanan yürüyüşün ardından program, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kadınlar anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Efes Selçuk Kadın Platformu adına söz alan Ayşe Kaçer, kadınların yüzyıllardır süregelen hak arama mücadelesinin bugün her zamankinden daha hayati olduğunu vurguladı. Evden tarlaya, fabrikadan okula kadar yaşamın her alanında varlık gösteren kadınların hâlâ ayrımcılık ve şiddetle kuşatıldığını belirten Kaçer, kadınların özgürleşmediği bir toplumda gerçek bir demokrasiden ve adaletten söz edilemeyeceğini ifade etti. Kaçer, "Birbirimizin elini tutarak bu mücadeleyi büyüteceğiz; susmayacağız ve haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek dayanışmanın gücüne dikkat çekti.

Başkan Sengel: "Gerçek güç kadının kadına sahip çıkmasıdır"

Platform sözcüsünün ardından kürsüye gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "güçlü kadın" kavramını yeniden tanımlayan etkileyici bir konuşma yaptı. Gücün sadece bireysel bir başarı değil, bir kolektif bilinç olduğunu ifade eden Başkan Sengel, gerçek cesaretin çevresindeki haksızlığa sessiz kalmamak olduğunu belirtti. Komşusunun yaşadığı zulmü ihbar eden, iş arkadaşının istismarına karşı duran ve şiddet gören her can için harekete geçen kadınların ilçenin en cesur isimleri olduğunu söyleyen Sengel, "Güçlü kadın, başka bir kadının elinden tutan, ona sahip çıkan kadındır" diyerek yerel yönetim anlayışındaki toplumsal duyarlılığı vurguladı.

Efes Selçuk’un üreten kadınlarına büyük alkış

8 Mart’ın bir kutlamadan ziyade farkındalık ve düşünme günü olduğunu hatırlatan Başkan Sengel, Efes Selçuk’un kadınların özgüvenle yürüdüğü ve söz sahibi olduğu bir kent olmasından duyduğu gururu dile getirdi. Kadın bando takımından Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde emek veren üreticilere kadar kentin her noktasında kadın imzasının bulunduğunu belirten Sengel, tüm katılımcıları bu başarı tablosunu alkışlamaya davet etti. Kadınların yöneticilik kademelerinde ve üretim akslarında aktif rol almasının kenti dönüştürdüğünü ifade eden Başkan, haklarını savunma imkanı bulamayan tüm kadınlar adına ses yükseltmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Kadın yoksa yaşam ve demokrasi de yoktur"

Dünya genelindeki savaşların ve ekonomik krizlerin en ağır bedelini kadınların ödediğini belirten Başkan Sengel, bir hukukçu kimliğiyle Türkiye’deki kadın ve çocuk hakları mücadelesine de değindi. İstismara uğrayan çocuklar ve ekonomik özgürlüğü elinden alınan kadınlar için dayanışma sözü verilmesi gerektiğini söyleyen Sengel, kadınların eşit şartlara ulaşana dek seslerini kısmayacaklarını ifade etti. "Kadın yoksa yaşam yoktur, özgürlük yoktur" diyen Sengel, kentin sivil toplum kuruluşlarına ve kadın temsilcilerine teşekkür ederek programı sonlandırdı. Etkinliğin ardından Kadın Emeği Pazarı ve Üretici Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Sengel, el emeği ürünlerini sergileyen kadınlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.