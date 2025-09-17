Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Erzene Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planları İzmir'de siyasetin yeni tartışma konusu oldu. Planla birlikte yüzlerce dönüm zeytinlik alanın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gündeme gelirken, AK Parti kanadı sürecin Bornova Belediyesi’nin bilgisi dahilinde yürüdüğünü savundu. Ancak Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız’ın bu yöndeki açıklamalarına sert yanıt verdi.

CHP'li Özkan, “Konunun odağı Bornova planları olması gerekirken, Belediye ve Belediye Başkanımıza yönelik söylemlerle tartışmayı saptırmaya çalışıyorlar. Bu çaresizliğin göstergesidir” dedi.

Özkan’dan “Olumlu Görüş” İddiasına Yalanlama

Özkan, Yıldız’ın “Bornova Belediyesi planı biliyordu ve olumlu görüş verdi” iddiasını da net bir dille yalanladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4 Temmuz 2024 tarihli yazısına dikkat çeken Özkan, “Bakanlık yalnızca plan yapacağını bildirmiş, taslak planı ise hiçbir şekilde belediye ile paylaşmamıştır. Bornova Belediyesi’nin yazısı da olumlu görüş değil, sürece dahil edilme talebidir” ifadelerini kullandı.

“Zeytinliklerin betona dönüşmesine gönlünüz razı olması ama...”

AK Partili isimlerin geçmişteki konuşmalarını hatırlatan Özkan, “10 Mart’taki meclis birleşiminde ben konuyu gündeme getirdim. Sayın Yıldız ise sadece ‘doğal sit, zeytinlik ve flora yoğunluğu nedeniyle tartışılır buluyorum ama başka yerlerde de yaptık’ diyebilmişti. Belki de siz de zeytinliklerin betona dönüşmesine gönlünüz razı olmadı ama ifade özgürlüğünüz o kadar da yok” dedi.

“Plan hukuka da vicdana da aykırı”

Planın uygulanma şeklinin İmar Kanunu’na aykırı olduğunu savunan Özkan, “Bitişik iki parselden sermaye grubuna ait olanına yüzde 1, halka ait olana yüzde 57 zayiat yükleniyor. Bu vicdanlara da sığmaz. Belediye, Emniyet, Milli Eğitim ve diğer kurumların kamulaştırma yükü altına girmesi, doğrudan halkın hizmet bütçesinden kesinti yapılması demektir” diye konuştu.

“318 aile zeytinliklerini kaybetti”

Özkan, söz konusu planın Bornovalı 318 ailenin yıllardır tarım yaptığı zeytinliklerin elden çıkmasına neden olduğunu belirterek, “Bu planla halkın hakkı büyük sermaye gruplarına hediye edilmiştir. Bornovalıların yaşam hakkı elinden alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Özkan'dan Yıldız'a birlikte çalışalım çağrısı

AK Partili Yıldız’a çağrıda bulunan Özkan, “Artık polemikleri bırakın, İzmir ve Bornova’nın çıkarları için gelin birlikte çalışalım. Ama görüyorum ki niyetiniz başka. Dilerim ki en azından bu kez taşın altına elinizi koyarsınız” dedi.