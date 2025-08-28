Son Mühür/ Merve Turan - Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü koordinatörlüğünde, İzmir Ticaret Borsası partnerliğinde hazırlanan “Yenilenebilir enerji toplulukları aracılığıyla tarımsal gıda KOBİ’lerinin desteklenmesi” projesi, AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Proje, tarım ve perakende sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji topluluklarıyla yeşil dönüşüme katılımını hedefliyor.

Rektör Budak: “Toplumsal fayda sağlayan projeler önceliğimiz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini tebrik ederek, “Bu proje hem sürdürülebilir enerji hem de tarım sektöründe önemli bir adım olacak. KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik verimliliklerini artıracak, yerel kalkınmaya destek verecek. Amacımız, sadece akademik başarılarla değil, toplumsal fayda sağlayan projelerle de ülkemize katkı sunmak” dedi.

10 yenilenebilir enerji topluluğu kurulacak

Proje yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Fırat Salmanoğlu, Türkiye’de 4, Yunanistan’da 3 ve İtalya’da 3 olmak üzere toplam 10 yenilenebilir enerji topluluğu kurulacağını, 24 ay sürecek proje kapsamında 100’ün üzerinde KOBİ’ye doğrudan fayda sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Tarım, gıda işleme ve perakende sektörlerindeki çiftlikler, sera işletmeleri, gıda fabrikaları ve market zincirlerinin projeye dahil edileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerinde yüzde 20 azalma hedefi

Salmanoğlu, proje sonunda KOBİ’lerin enerji maliyetlerinde yüzde 20’ye varan azalma ve enerji ihtiyacının yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının planlandığını aktardı. Ayrıca blockchain tabanlı dijital enerji takası sistemiyle yenilenebilir enerji ticaretinin daha şeffaf ve verimli hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı

Salmanoğlu, projenin Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde kritik rol oynayacağını vurgulayarak, “KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırırken karbon ayak izlerini azaltacağız. Yerli enerji üretimini teşvik ederek enerji ithalatını da düşüreceğiz” dedi.

Proje ekibi

Projede, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ceylan Zafer ve Enstitü öğretim üyesi Doç. Dr. Mete Çubukçu da görev alıyor.