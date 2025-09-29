Son Mühür/ Beste Temel - TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan projeyle, Kuzeydoğu Anadolu’da yaşayan Darevski ve Step engereği türlerinin yaşam alanları, termal ekolojisi ve iklim değişimine duyarlılığı araştırılacak.

Tehlike altındaki engerekler için ilk kapsamlı çalışma

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek yürütücülüğünde başlatılan projeyle, Kuzeydoğu Anadolu’nun dağlık bölgelerinde yaşayan Darevski Engereği (Vipera darevskii) ve Step Engereği (Vipera eriwanensis) türleri mercek altına alındı. Dar yayılış alanları ve hassas yaşam koşulları nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olan bu türlerin popülasyonlarının iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiği biliniyor.

Üç yıl sürecek kapsamlı inceleme

Üç üniversiteden beş akademisyen ve iki lisansüstü öğrencisinden oluşan ekip, üç yıl boyunca yılanların yaşadığı bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirecek. Türlerin yaşam alanları detaylı biçimde incelenecek, yeni popülasyonlar araştırılacak ve yaşam alanlarıyla iklim koşulları arasındaki ilişkiler değerlendirilecek. Çalışmada, gelecekte karşılaşabilecekleri tehditler de ortaya konacak.

Koruma planlarına bilimsel destek

Elde edilecek veriler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılacak. Böylece türlerin korunmasına yönelik daha güçlü planların hazırlanması sağlanacak. Araştırmanın, Türkiye’de bu türler üzerine yapılan ilk kapsamlı iklim odaklı çalışma olduğu vurgulandı.

“Bilim üretmeye devam ediyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi tebrik ederek, “Tam akredite, araştırma üniversitemizin bilim insanları hazırladıkları projelerle TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor. Hocamızın yürüttüğü bu proje, ülkemizde endemik türlerin korunmasına önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.